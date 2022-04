Švindl v hokeji. Sušickou ligu hrál borec s falešným jménem, teď byl vyloučen

Co se týče dalších zajímavostí, věkový průměr hráčů zapojených do soutěže byl 41 let. Nejstarším výběrem disponovalo poslední Stavební, a to v průměru pětačtyřiceti roků na jednoho hráče. Tomu se celkově nejvíce vymykal Stanislav Valvoda z Petrovic, který se na konci března dožil sedmdesáti let. Nejmladším borcem byl Aleš Rendl rovněž z Petrovic.

Nejlepším brankářem sezony se stal Václav Tábor z Týnce, obráncem Jiří Beneš z vítězného Old stars a útočníkem petrovický Michal Holík. Ten se stal zároveň suverénně nejproduktivnějším hráčem i střelcem Sušické ligy.

Titulem krále asistencí se mohou pyšnit hned dva hokejisté. Petr Lemberger (Otavstroj) se Zdeňkem Koryťákem (Old stars) asistovali shodně u čtyřiadvaceti gólových tref svých spoluhráčů.

Výsledky posledních (odložených) utkání: Petrovice – Týnec 1:4, Hrádek – Otavstroj 3:3, Stavební – Petrovice 2:8, Týnec – Petrovice 5:3.



Konečná tabulka: 1. Old stars (134:75, 30 bodů), 2. Týnec (107:70, 26 bodů), 3. Petrovice (155:95, 23 bodů), 4. Otavstroj (126:141, 18 bodů), 5. Hrádek (87:136, 12 bodů), 6. Stavební (66:158, 11 bodů).



Kanadské bodování:

61 bodů – Michal Holík (Petrovice, 38+23), 48 bodů – Petr Lemberger (Otavstroj, 24+24), 46 bodů – Zdeněk Koryťák (Old stars, 22+24), 32 bodů – Jáchym Ptašnik (Hrádek, 18+14), 31 bodů – Richard Pitel (Old stars, 19+12), 30 bodů – Luboš Kopačka (Petrovice, 17+13), 29 bodů – Ladislav Kopelent (Petrovice, 21+8), 28 bodů – Josef Heřman (Týnec, 14+14), 27 bodů – Martin Jůn mladší (Old stars, 20+7), 26 bodů – Petr Thurnvald (Hrádek, 19+7), Pavel Heřman (Týnec, 14+12), 24 bodů – Jarek Murcko (Otavstroj, 9+15).