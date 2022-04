OBRAZEM: Mochtín vytěžil z minima maximum, Sušici nepomohla ani penalta

Z vyrovnávací trefy se ovšem Sušičtí radovali jen chvíli. O minutu a půl později pálil přesně Řehoř a Drahonice vedly. Svůj náskok navýšily v prostřední části hry, ve které se prosadili Hovora se Šimoníkem. O zisku mistrovského titulu pak rozhodli v závěrečné periodě, v niž trestali přešlapy sušického výběru. Postupně se z gólového zásahu radovali Procházka, Šimoník, Řehoř a Paukner. Konečný výsledek 8:1tak hovoří zcela jednoznačně. Sušice v zápase posbírala celkem jedenáct dvouminutových trestů a tři hráči byli vyloučeni do konce utkání. Josef Bureš s Janem Burešem za slovní napadení rozhodčího, Ladislav Šmrha za bitku.

Třetiny: 1:2, 0:2, 0:4. Branky a nahrávky: 8. Fedor (Lejsek) – 1. Brejcha (Paukner, J. Srb), 9. Řehoř (Procházka, Paukner), 25. Hovora (Šimoník), 37. Šimoník (Hovora, Řehoř), 42. Procházka (Hovora), 46. Šimoník (Procházka), 48. Řehoř (Hovora, Procházka), 53. Paukner (Maroušek). Rozhodčí: Jílek, Vokoun – Diviš, Sigmund. Vyloučení (menší tresty): 11:5 + Šmrha (Sušice) 5 minut za bitku + do konce utkání, Jan Bureš a Josef Bureš (oba Sušice) trest do konce utkání za nesportovní chování (slovní napadení rozhodčích). Využití přesilových her: 0:3. Diváci: 135. Sestava TJ Sušice: Skolek – Rendl, Kraml, Jan Bureš, Josef Bureš, Hnětkovský, Sopek, Fedor, Šmrha, T. Holý, Vávrů, Ryšavý, Koryťák, Sulan, Kotrba, Korál, Lejsek. Sestava TJ Drahonice: Horažďovský – Kačmár, Koňařík, Brejcha, J. Srb, Procházka, Řehoř, Paukner, Boška, Šimoník, Maroušek, Klíma, Novák, Hovora, Koubek, Mařík, P. Srb.

Zápas o 3. místo: TJ Sokol Katovice – TJ Start Luby 5:0 kontumačně. Konečné pořadí: 1. TJ Drahonice, 2. TJ Sušice, 3. TJ Sokol Katovice, 4. TJ Start Luby, 5. HC Horažďovice. Nejužitečnější hráč: Pavel Brejcha (TJ Drahonice). Nejproduktivnější hráč: Pavel Brejcha (TJ Drahonice, 18 gólů a devět asistencí). Nejlepší střelec: Pavel Brejcha (TJ Drahonice – 18 branek). Nejlepší nahrávač: Filip Paukner (TJ Drahonice, 13 asistencí).

