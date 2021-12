FOTO: Na atletické dráze vládli pod dohledem olympioničky Jung s Procházkou

A protože nesehraných zápasů a kontumačních výsledků přibývá nejen v tomto přeboru, ale i v okresní soutěži Strakonicka, rozhodla společná komise OSLH Strakonice, která obě soutěže řídí, že se do 4. ledna následujícího roku obě hokejové soutěže dočasně přerušují.

HC Horažďovice – TJ Sušice 3:6

Třetiny: 2:2, 0:2, 1:2. Branky: L. Sosna, Panský, Hrubý – Vospěl 2, Ryšavý, Holý, Kotrba, Sulan. Rozhodčí: Sigmund, Vacek. Vyloučení: 6:8.



Úvod první třetiny patřil hostující Sušici, která dvěma slepenými góly vedla v šesté minutě už 2:0, když se do listiny střelců zapsali František Ryšavý a agilní kapitán mančaftu Tomáš Holý. Horažďovice odpověděly v závěru třetiny. Nejdříve se gólově prosadil Lukáš Sosna a po něm vzápětí srovnal na 2:2 Martin Panský. Sušice pak znovu přidala a svoji převahu ve druhé třetině vyjádřila zásahy Vospěla s Kotrbou a vedla 4:2.



Hokejisté TJ Sušice porazili ve Horažďovice 6:3.Zdroj: archiv Deníku



Hned na začátku závěrečné části zvýšil na 5:2 pro hostující tým znovu Martin Vospěl a Sušice jistě kráčela za dvěma mistrovskými body. Šest minut před koncem sice snížil ještě Hrubý, ale vzápětí se prosadil také hostující Sulan, jenž definitivně potvrdil úspěch TJ Sušice.



Ve vzájemném zápase padlo celkem devět branek.Zdroj: archiv Deníku



Sušice si tak ze Strakonic odvezla dva mistrovské body, ovšem v průběžné tabulce zůstala i nadále na poslední páté příčce, a to především proto, že má k dobru odehrát ještě dva líté souboje. Zda je však bude moci odehrát, to je ve hvězdách. Alespoň zatím.

V kanadském bodování soutěže se po desátém kole na první místo probojoval sušický kapitán Tomáš Holý, jenž zatím nasbíral jedenáct bodů za tři úspěšné gólové zdary a osm přesných asistencí na branky spoluhráčů.

Druhý je horažďovický Ervín Binder (8+2) a na třetí flek se vyhoupl Jan Sulan (6 branek a 3 přihrávky) z TJ Sušice, a to díky importu tří bodů z posledního a úspěšného duelu tohoto roku proti Horažďovicím.

Průběžná tabulka přeboru Dudák:



1. TJ Sokol Katovice (6 zápasů, 27:20, 10 bodů), 2. TJ Drahonice (4 zápasy, 20:8, 6 bodů), 3. HC Horažďovice (8 zápasů, 29:33, 6 bodů), 4. TJ Start Luby (8 zápasů, 28:46, 6 bodů), 5. TJ Sušice (6 zápasů, 29:26, 4 body).

Autoři: Karel Šot, Martin Mangl

