Super. Béčko hokejových Klatov doma otočilo úvodní bitvu předkola play-off

Na poslední chvíli si zajistili postup do předkola play-off, a to pak začali vítězně. Hokejisté klatovského béčka porazili v úvodním utkání vyřazovací části společné ligy Plzeňského a Karlovarského kraje silnou rezervu prvoligového Sokolova těsně 4:3 a k postupu do dalšího kola mají blíž.

HC Klatovy B (červení), ilustrační snímek. | Foto: Deník/Milan Kilián