Na Ligové radě, kterou ředitel soutěže Luboš Hosnedl svolal na poslední květnový den, si kluby samy odsouhlasily to, že letošní sezona se dohrávat nebude a vítěz vzejde z tabulky po konci druhé třetiny soutěže.

Před Ligovou radou přitom byly ve hře dva scénáře.

„Jedna z možností je, že je sezona zatím jen přerušená a dohraje se třeba v červenci a v srpnu před startem dvanáctého ročníku. Existuje také varianta, že se letošní ročník ukončí a vítězem se stane tým, který získal po druhé části nejvyšší počet bodů (každý s každým hraje celkem třikrát a ročník byl přerušen v polovině třetí části – pozn. autora),“ prozradil tehdy Luboš Hosnedl.

Nakonec ale v Klatovech zvítězila druhá možnost. „Na radě padly prakticky jen tyto dva návrhy, které nám přišly jako reálné. Přesně ty, o kterých jsem již mluvil,“ sdělil Deníku Hosnedl s tím, že všichni zúčastnění aktéři přemýšleli ještě nad třetím návrhem absentujícího Dynama.

„Zástupci AHC Dynamo na Ligové radě chyběli, ale když jsem s nimi mluvil, chtěli, aby se soutěž ukončila tak, jak skončila. To znamená, že by platily i výsledky nedohrané třetí části. I nad tímto návrhem jsme diskutovali, ale shodli jsme se, že by to nebylo spravedlivé,“ narážel Hosnedl na fakt, že ukončit sezonu v polovině třetí části by nebylo fér, protože některé týmy mohly právě v této části hrát se silnějšími kluby a naopak.

„Ale i Dynamo nakonec hlasovalo pro druhou možnost, takže jsme se všichni jednohlasně shodli, za což jsem velmi rád,“ pokračoval spokojeně Hosnedl.

Vítězem jedenáctého ročníku Šumavské ligy amatérského hokeje, která se zpravidla hraje na zimním stadionu v Klatovech, se tak stal tým HC Vizi Auto, který v šestnácti počítaných kolech vybojoval hned osmadvacet bodů za třináct výher, dvě remízy a jednu porážku. Stříbrnou příčku obsadilo Dynamo a třetí HC Poběžovice. Tým z Domažlicka měl sice stejně bodů jako klatovský klub, ale díky kritériu bilance vzájemných zápasů se nakonec musel spokojit „jen“ s medailí bronzového lesku.

Sezona tedy byla oficiálně ukončena, k slavnostnímu vyhlášení dojde v sobotu 25. července na zimním stadionu „u Terezky“ v Pivnici u Šroubka. „Poté máme asi týden pauzu a začneme nový ročník. Bohužel možnost, že by se soutěž rozšířila o jeden tým na deset, nakonec nevyšla. Vypadá to, že dvanáctý ročník tak bude hrát opět „jen“ lichý počet účastníků,“ dodal Luboš Hosnedl.