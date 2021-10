Svěřenci trenéra Michala Straky v sobotu porazili před vlastními fanoušky Havlíčkův Brod 4:3, uspěli potřetí v řadě a v tabulce osmičlenné skupiny se rázem vyšvihli už na čtvrté místo. Přitom proti bruslařům, které svěřenci trenéra Straky skolili i podruhé v sezoně, to nebylo vůbec nic jednoduchého.

Západočeši v zápase sice vedli 1:0 a 2:1, ale šest minut před koncem ztráceli jednu branku. V 55. minutě však srovnal Eret a vítěznou trefu obstaral dvě minuty před závěrečnou sirénou Kolda.

„Pro nás to byl doma strašně těžký zápas a důležité vítězství. Sami jsme si utkání zkomplikovali, protože v závěru druhé třetiny jsme tam měli dvě přesilovky a mohli jsme odskočit už na 3:1. Bohužel jsme šance neproměnili a dvě sekundy před koncem druhé části hosté srovnali,“ uvedl pro klubový web trenér Michal Straka.

Zápas tak začínal znovu. „Na začátku třetí třetiny jsme dostali gól v oslabení, která nás sráží, protože v nich dostáváme hodně branek. Poté pro nás bylo složité to obrátit, o to víc je však sladší, že jsme to dokázali. Myslím si, že jsme pak byli lepším týmem, měli více šancí, dřeli a šli si za výhrou,“ dodal.

Své si k zápasu řekl také klatovský kapitán David Roubal, jenž proti bruslařům sice nebodoval, ale i on byl důležitou součástí obratu.

„Havlíčkův Brod hrál technický hokej. Výsledkově to bylo sice vyrovnané utkání, ale myslím si, že jsme tam měli pasáže, ve kterých jsme soupeře přehrávali. Škoda nevyužitých šancí, kterých jsme měli celkem dost,“ komentoval Roubal. „Zápas jsme museli ve třetí třetině otáčet, ale naštěstí se nám to povedlo. Za tři body jsme rádi,“ doplnil.

V dalším kole hrají Klatovy ve středu od 19 hodin na zimním stadionu Slaný proti domácím Buldokům z Řisut. Uspějí i počtvrté za sebou?