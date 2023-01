Už ve třetí minutě poslal Klatovy do vedení obránce Jakub Houfek a v 18. minutě navýšil náskok týmu jeho věrný kolega Jan Walter, který proti Buldokům zaznamenal hned čtyři kanadské body (1+3). „Ale v první třetině jsme měli docela štěstí. Byl to vyrovnaný hokej, ovšem zatímco my dali dvě branky, nás v bráně několikrát podržel Lokajda (Jan Lokajíček),“ poznamenal v hodnocení pro Deník klatovský trenér Michal Straka.

Na začátku druhé třetiny sice snížil domácí Sýkora, pozdější hrdina líté bitvy, ale dvougólový náskok vrátil Klatovanům ve 28. minutě mladý snajpr Daniel Čech. Řisuty pak dvěma góly skóre dokázaly srovnat, nicméně do kabin po druhé periodě šli přece jen o něco spokojenější Klatovští, a to díky trefě Filipa Koláře, jenž v čase 39:20 využil rychlý brejk. „Škoda těch branek, které jsme inkasovali, ale v závěru třetiny se nám podařilo ujet a znovu se dostat do vedení,“ kvitoval Straka, jehož tým ve 44. minutě využil svou třetí přesilovou hru v zápase (Martin Lang) a dostal se opět do slibného dvougólového trháku.

SHC Klatovy (hokejisté v bílých dresech), ilustrační snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

Ten však domácí borci dokázali smazat a výsledek i otočit. V 51. minutě snížil na 4:5 domácí bomber Sýkora, a tentýž hráč v závěru dvěma přesilovkovými góly zkompletoval svojí čtyřgólovou show. „Paradoxně jsme ale ve třetí třetině podali nejlepší výkon v zápase. Do toho závěru jsme Řisuty téměř nepouštěli do střel ani k ohrožení branky,“ uvedl Straka, podle něhož závěr utkání nezvládli nejen jeho svěřenci, kteří se nechali vylučovat, ale také muži v pruhovaném.

„Podle mě koncovku zápasu jednoznačně ovlivnili. Pustili tam tři jasné ofsajdy, z jednoho pramenil náš faul a trefa na 5:5. Ještě se na to podívám na videu, ale myslím si, že jsem to viděl dobře už ze střídačky,“ domníval se trenér SHC Klatovy. „I tak jsme to měli uhrát, udržet. Před gólem na 5:5 jsme měli kotouč na hokejce, mohli jsme ho vyndat ven ze třetiny, ale nepovedlo se,“ krčil kouč rameny. „Mrzí nás to, další porážka o jeden gól,“ doplnil trenér Klatov.

Hrdinou utkání se tak i s ohledem na konečný výsledek stal domácí útočník Ondřej Sýkora, autor čtyř branek Buldoků. „Čtyři góly jsem dal v dospělém hokeji poprvé, zatím se mi to dařilo jenom na PlayStationu,“ pousmál se v rozhovoru pro klubový web. „Byl to velice náročný zápas, soupeř hodně bruslil a rychle otáčel hru, což není nikdy nic příjemného,“ řekl na adresu soka.

I proto si vítězství 6:5 a zisku důležitých tří bodů nesmírně vážil. Záchrana je téměř jistá. „Dost se nám ulevilo. Vypracovali jsme si před Hronovem (poslední tým tabulky – pozn. autora) komfortní náskok a všem ukázali, že umíme hrát hokej. Ovšem víme, že ještě není konec a musíme nadále pracovat jako tým a dotáhnout tuhle sezonu ke šťastnému konci,“ dodal Ondřej Sýkora.

