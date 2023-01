„Utekla nám první třetina, ve které jsme byli málo důrazní v soubojích a kolem naší brány. Ve druhé a třetí třetině jsme hráli dobře, dostali se zpátky do zápasu, ale v závěru nám chyběla síla a štěstí, abychom dokázali vyrovnat a poslat utkání do prodloužení. Je to škoda, ale jsem rád, že se kluci po první třetině nesesypali, ukázali charakter a bojovali,“ uvedl trenér Klatov Michal Straka.

„Věděl jsem, že Klatovy budou hrát dobře. A to se potvrdilo, protože soupeř hrál opravdu výborně. První třetina nebyla na výsledek 3:0, ale oukej, i takové zápasy jsou. To bylo skvělý,“ ulevil si trenér Písku Tomáš Matušík.

Zdroj: Youtube

„Ve druhé třetině jsme dostali dvě branky, tam to byly kritické chvíle. A třetí třetina? To byl džihád. Oni se tlačili, měli šance, ale i my si vypracovali dvě tři loženky. Nakonec jsme to ubojovali, uváleli, ale musím říct, že Klatovy hrály výborný hokej. Byli lepší než všechny týmy, se kterými jsme teď v novém roce hráli. I proto máme z vítězství radost,“ doplnil kouč lídra nadstavby B.

Nadstavba B, 2. kolo: IHC Králové Písek – SHC Klatovy 4:2

Klatovský brankář Kristián Kolář v zákroku.Zdroj: facebook IHC Králové Písek

Třetiny: 3:0, 0:2, 1:0. Branky a nahrávky: 1. Březina (Matiášek, Volf), 11. Březina (Hanus, Matiášek), 17. Cháb (Turek, Chocholoušek), 60. Matiášek (Březina) – 30. Lang (Pánek, Kremláček), 32. Beránek (Kremláček). Rozhodčí: Kraval – Žídek, Hradil. Vyloučení: 4:5. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 300. Sestava IHC Králové Písek: Kříž (27. D. Novák) – F. Novák, Pavlát, Cícha, Radoš, Turek, Hanus, Březina, Cháb, Hrakholski, Brož, Koupal, Macháček, Volf, Pouzar, Matiášek, Novotný, Hollar, Chocholoušek. Trenér: Tomáš Matušík. Sestava SHC Klatovy: K. Kolář (Mečl) – Pánek, Vajner, Houfek, Kovařík, Kremláček, Walter, Lang, F. Kolář, Roubal, Matoušek, Beránek, Kvasnička, Adamec, Beníšek, Ženíšek, Prokop, D. Čech. Trenér: Michal Straka.

Kompletní výsledky 2. kola nadstavby B (2. liga, skupina západ): HC Děčín – HC WIKOV Hronov 9:4, HC Benátky nad Jizerou – HC Vlci Jablonec nad Nisou 7:4, HC Stadion Cheb – HC Řisuty 7:3, IHC Králové Písek – SHC Klatovy 4:2. Kompletní výsledky 2. kola nadstavby A (2. liga, skupina západ): Piráti Chomutov – Mostečtí Lvi 3:0, HC Stadion Vrchlabí – HC Slovan Ústí nad Labem 2:4, HC Letci Letňany – HC Tábor 2:3, HC Baník Příbram – HC Kobra Praha 2:3.

Zdroj: Martin Mangl

