V čase 61:42 byl na pět minut plus do konce utkání vyloučený obránce hostujícího týmu Jan Walter (za zásah do oblasti hlavy a krku) a Benátky početní výhodu bleskově využily. „Nevím, za co nás v prodloužení rozhodčí vyloučil, a to rozhodlo. V přesilovce pak bohužel přišla znovu křížná přihrávka a Šafránek to trefil, díky tomu domácí vyhráli," říkal pro klubový web HC Benátky nad Jizerou hlavní kouč SHC Klatovy Michal Straka, který narážel na fakt, že i první branka domácího forvarda padla v přesilovce a byla věrnou kopií rozhodující trefy.

Klatovští hokejisté vezou z Benátek bod, domácí rozhodli v přesilovkách

Strakovi se jinak líbil výkon týmu ve dvou ze tří třetin. „Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas. Řekl bych, že jsme se celkem dobře udrželi na kotouči. Bylo to po dvou třetinách 1:1, ale oba týmy mohly vstřelit další branku. Ve třetí třetině jsme ale úplně přestali hrát a domácí nás zatlačili. Nebyli jsme dobří na puku, nevyndávali jsme jej ven z pásma, jen ho vraceli zpátky. Podržel nás však Kristián Kolář v bráně," chválil Michal Straka svého strážce svatyně.

Spokojenost panovala i na straně Benátek, které se díky zisku dvou bodů a zaváhání Písku v Hronově (5:7), vyšvihly do čela nadstavby B a postup do předkola play-off mají ve svých rukách. „Klatovy mají mladý, bruslivý tým, který dělá problémy úplně každému druholigovému celku. Řekl bych, že jsme byli disciplinovaní, zejména po taktické stránce. S výkonem našeho týmu jsem spokojený," liboval si ostřílený trenér Středočechů Antonín Nečas.

Do konce nadstavbové části zbývá odehrát už jen šest kol a Klatovy stále nemají zajištěnou záchranu. Změnit to mohou už ve středu, kdy doma od 18 hodin hostí nepříjemné Řisuty. A těm mají rozhodně co vracet.

