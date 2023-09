/VIDEO, OHLASY/ Odšpuntováno, konečně. V neděli na klatovském zimním stadionu začala historicky druhá sezona Klatovské hokejové ligy, kterou i letos hraje pětice týmů. Jedinou změnu oproti loňsku je fakt, že ze soutěže odstoupili hokejisté HC West Indians 2018, ale přibyla Malá Víska B. V úvodním zápase nového ročníku nestačili Čápi na Kdyni, které po divoké přestřelce podlehli 6:9. Druhé utkání nabídlo také velmi pohledný a ofenzivní hokej, přičemž z vítězství se mohlo radovat Dynamo, které přetlačilo rezervu Malé Vísky poměrem 9:5.

Petr Bělík mladší v úvodním kole neproměnil trestné střílení. | Video: KTHL

HC Čápi – HC Warriors Kdyně 6:9

„Začala nám sezona. I když jsme byli skoro v plné síle, tak nás nebylo moc, soupeř měl podobnou barvu dresů, takže jsme se chvílemi pletli, ale to, co jsme chtěli, jsme splnili - dali jsme víc gólů než Čápi," pousmál se hokejista Kdyně David Dvořák. „Musím ocenit i soupeře, který přijel v sedmi lidech do pole, ale bojoval a nedal nám nic zadarmo. Celkově jsme ale spokojení," dodal.

Třetiny: 2:2, 2:4, 2:3. Branky a nahrávky: 3. Peksa, 5. Vopalecký, 22. Peksa (Bauer), 30. Peksa (Vopalecký), 36. Peksa (Vopalecký, Jindra), 38. Peksa (Vopalecký) – 3. Steinbrücker (Škarda), 13. Škarda (Hána), 16. Hána (Škarda, Dvořák), 20. Šach (Mazanec), 26. Novák (Šach), 29. Novák (Škarda), 34. Dvořák, 37. Hána, 44. Hána. Rozhodčí: Jiří Brtník, Schmiedt. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava HC Čápi: Homolka – A. Peksa, Jandík, Farný, Jindra, Plánička, Vopalecký, Bauer. Sestava HC Warriors Kdyně: Bartoš – Hána, Dvořák, Novák, Šach, Knop, Steinbrücker, Mazanec, Škarda, Lagron.

Reportáž / průběh utkání:

Zápas mezi HC Čápi a Kdyní začal čestnou buly, kterou vhodil Vladislav Kubeš. První vážnější akci pak měli na svědomí Čápi, když Peksa hledal před brankou volného Jandíka, ale ten se k puku nedostal. A tak udeřilo ve třetí minutě na druhé straně, když se trefil sváteční střelec Steinbrücker. Vedení Warriors ovšem dlouho nevydrželo, neboť o půl minuty později vyrovnal Peksa, který tak odšpuntoval své gólové představení. V 5. minutě se do úniku dostal Vopalecký a při zakončení nedal Bartošovi šanci. O dvě minuty déle to individuálně zkoušel při chuti hrající Steinbrücker, ale k zakončení se tentokrát nedostal. V osmé minutě byl vyloučen Čáp Bauer, ale Kdyně početní výhodu nevyužila. V minutě jedenáctí to pro změni od modré zkusil Knop, jenomže Homolka v brance Čápů byl pozorný. Následně provětral Homolkovu lapačku Hána.

Nedlouho na to se vyznamenal opět skvěle chytající brankář Homolka, když sérií tří zásahů udržel vedení Čápů, následně si ovšem do dobré pozice najel Škarda a prostřelil brankáře Čápů. Na začátku druhé periody našel Škarda chirurgickým pasem Hánu, který už měl snadnou práci. V 18. minutě to od modré zkusil Jindra, ale Bartoše nepřekonal. Ve 20. minutě zaskočil Homolku svým pokusem Šach. Odpovědět mohl Jindra, ale svůj únik nedokázal zakončit mezi betony Bartoše. Jindra ve 22. minutě předvedl svou hokejovou genialitu, když milimetrovým pasem našel Peksu, a ten poslal touš nad beton Bartoše.

Na druhé straně zazvonilo břevno Homolkovy klece. Tady při gólmanovi stálo i štěstí. O dvě minuty později objel branku Šach, ale Homolku nepřekvapil. Ve 26. minutě se nad rameno Homolky trefil Novák. Tentýž hráč se ve 29. minutě dostal za obranu Čápů a svůj únik zakončil nad beton Homolky. Těsně před pauzou se nad lapačku kdyňského Bartoše trefil Peksa a dokonal hattrick.

V úvodu poslední třetiny nevyužili Čápi přesilovku. Ve 34. minutě se prosadil kdyňský Dvořák a bylo to už o tři branky. Ve 36. minutě se mezi betony Bartoše trefil střelecky laděný Peksa. S poměrně rychlou odpovědí přispěchal Hána. Po této brance přišla další protiakce, když svým pátým gólem v zápase se uvedl Peksa. Ve 39. minutě pálil nepřesně Jandík a neujal se ani střelecký pokus Pláničky. Ve 43. minutě ujel Čápům Šach, ale Homolka jej parádně vychytal. Za nedlouho byl podruhé v zápase vyloučen Bauer, a Kdyně přesilovku využila, když se po individuální akci prosadil Hána a dal výsledku konečnou podobu.

AHC Dynamo – Malá Víska B 9:5

„Hrál se oboustranně pěkný hokej, který se divákům, kteří dorazili, musel líbit. Výsledek nejspíš neodpovídá průběhu hry, nám tam totiž napadaly docela náhodné góly. Ale vyhráli jsme asi proto, že jsme si šli víc za výhrou, a přiklonilo se k nám i štěstí," uvedl hokejista vítězného Dynama Rostislav Hejduk.

Třetiny: 1:2, 6:3, 2:0. Branky a nahrávky: 12. Benda (Rychtařík), 18. Bauer (L. Václavovic), 22. Horák, 25. Benda, 26. Horák, 28. Horák (Václavovic), 30. Václavovic, 40. Rajšl (Horák), 41. Benda (Rajšl) – 2. Smolík, 13. Bělík mladší (Lincmajer), 21. P. Bělík mladší, 27. Kosohorský, 29. Unzeitig (Klíma, Voráček). Rozhodčí: J. Brtník, Schmiedt. Vyloučení: 0:2 (bez využití). Střely na branku: 25:19. Diváci: 13. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Dynamo: Chlad – Rajšl, Horák, Hejduk, Bauer, Rychtařík, L. Václavovic, Mauntner, D. Václavovic, Benda. Sestava Malé Vísky B: Sika – Unzetig, Lincmajer, Kosohorský, Smolík, Bělík mladší, Bělík starší, Kašpar, Klíma, Voráček, Fait, Nauš.

Reportáž / průběh utkání:

Druhé utkání úvodního kola zahájil čestnou buly Patrik Petruška, a hned ve druhé minutě otevřel skóre zápasu Smolík. Odpovědět mohl Horák, ale neměl dobře seřízená mířidla. Potom tvrdě pálil Bělík mladší, ale ani on nemířil přesně. V sedmé minutě to z otočky zkusil Rychtařík, ale Sika byl pozorný. Na druhé straně to z vrcholku kruhu zkusil Fait, ale kotouč letěl mimo branku.

Svým pokusem neuspěl ani Smolík, ale tentokrát už Chlad musel zasáhnout. Ve 12. minutě bylo vyrovnáno, když se mezi betony Siky trefil Benda. Z vyrovnání se však Dynamo dlouho neradovalo, když se z dorážky prosadil Bělík mladší. Ve 14. minutě to ještě od mantinelu zkusil Kosohorský, ale Chlad byl připraven.

Ve třetí minutě druhé periody (18. minuta) bylo vyrovnáno, když se důrazem před brankou prosadil Bauer. Ve 20. minutě jel sám na Chlada Bělík mladší, ale gólman Dynama se vyznamenal a udržel skóre vyrovnané. Ten samý hráč se prosadil o chvíli později, když v pádu poslal kotouč mezi betony Chlada. Za nedlouho bylo vyrovnáno, když se na brankovišti prosadil Horák. Tato branka způsobila výbuch emocí maloveského Lincmajera, který rozlámal hokejku o břevno a následně zlomené načiní vhodil do hlediště.

Ve 25. minutě Dynamo překlopilo zásluhou přesné trefy zkušeného Bendy vedení na svoji stranu. Opovědět mohl Bělík mladší, ale trefil pouze beton připraveného Chlada. To na druhé straně se radovalo Dynamo zásluhou Horáka. Jenže s bleskovou odpovědí přispěchal šikovný Kosohorský a bylo to opět o gól. Bláznivá třetina pokračovala dál, další branku přidal Dynamák Horák. Na druhé straně se k odraženému puku dostal Unzeitig a poslal jej za Chlada. Zároveň se sirénou ukončující druhou třetinu se prosadil Václavovic.

Úvod posledního dějství ozdobil parádní zákrok Siky, který se dokázal přesunout proti zakončení Bauera. Sika si pak také poradil s pokusem dobře hrajícího Rajšla. V 35. minutě byl v úniku faulován Bělík mladší a sudí nařídil trestné střílení. K němu se rozjel sám faulovaný, ale na Chlada nevyzrál. Pár desítek sekund na to si Chlad poradil s pokusem Voráčka z levého kruhu.

Ve 38. minutě byl vyloučen Smolík, v přesilovce nebezpečně pálil Rajšl, ale Sika udržel svůj tým ve hře o body. Následně se do nebezpečného úniku dostal rychlonohý Voráček, ale maskovaný muž v brankovišti Dynama byl opět úspěšnější. Ve 40. minutě si odměnu za parádní výkon v zápase vybral Rajšl, když svou střelou vymetl pavučinky v horním růžku Sikovy branky. Minutu na to uzavřel gólové představení Benda, když se trefil mezi betony Siky.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

