Povedlo se jim to až nyní, když se Filip Přikryl na několik zápasů přesunul z extraligové Plzně do Litoměřic, za něž nastupuje právě jeho brácha Roman.

„Byl to pro nás hezký zážitek. Snili jsme o tom už jako děti a představovali si, jaké by to bylo. Mezi sebou máme šestiletý věkový rozdíl, takže jinde než v dospělém hokeji se nám to podařit nemohlo. Byli jsme za ty zápasy vděční a snažili jsme si to užít,“ řekl dvacetiletý Filip.

Tomu přitakal i šestadvacetiletý Roman. „Je to splněny sen, který jsme měli od malička. Povedlo se nám nastoupit proti sobě v první lize a pak i v extralize, ale spolu jsme si zahráli poprvé až teď,“ dodal momentálně nejproduktivnější hráč Litoměřic.

Ve čtyřech zápasech, které společně odehráli, nastupovali v Litoměřicích v jiných lajnách, přesto se ale na ledě jednou potkali, a to zrovna ve speciálním momentu. „Jednou se to vyvinulo v zápase tak, že jsme jednou spolu skočili na led a mně se podařilo hned skórovat. A když jsem zvedl hlavu, tak první, koho jsem viděl, že ke mně jede, byl brácha s otevřenou náručí. Měl za mě radost. Takhle jsme se podle mě neobjali tak deset let,“ smál se Filip Přikryl.

Mladý útočník dostával dosud v extraligové Plzni hodně málo herního prostoru, kdy jen obvykle pouze na několik minut naskočil na led. „Každý hráč, který si tímhle prošel, ví, jak je to náročné. Není to nic příjemného. Člověk si nedovolí to, co by si dovolil, kdyby ten prostor měl. Je třeba odvést za ten čas maximum. Zažil jsem to už minulou sezonu,“ pokračoval mladší z bratrů.

V Litoměřicích však s větší herní zátěží a důvěrou pookřál. Ve čtyřech utkáních si připsal na své konto dvě branky a jednu asistenci. „Ani sebelepší trénink nikdy nenahradí zápas. Takže jsem byl za to vytížení rád. Snažil jsem se to odehrát, jak nejlépe umím. Hrát svůj hokej a hlavně být prospěšný týmu," vysvětloval Filip Přikryl.

Tomu krátká anabáze v Litoměřicích nakonec výrazně pomohla. Od svého návratu zpět do extraligové Plzně dostává šikovný útočník více herního prostoru, za což se odměnil třemi kanadskými body ve třech zápasech.

