Hradecký tým tak Indiánům oplatil porážku z prvního vzájemného zápasu na východě Čech a ukončil jejich sedm zápasů trvající bodovou sérii.

Marodkou dál sužovaná Škodovka v úterní dohrávce 12. kola tahala za kratší konec od začátku. Plzeňští si sice vytvořili první šanci, Eberle nabil před branku hostů Budíkovi, ten však gólmana Mazance neprostřelil. A pak už to šlo s domácími z kopce. Ocitli se ve třech a hosté v dlouhé přesilovce otevřeli skóre. Růžičkovu střelu přizvedl do sítě Smoleňák – 0:1.

Mountfield byl i dál aktivnější. Na Frodla najížděl Zachar, ale minul. Zato v 11. minutě po odrazu puku a zmatcích v plzeňské obraně skóroval přes změť hráčů Blain – 0:2.

V závěru třetiny se Škodovka znovu bránila v oslabení, ale Frodl se činil. Švihem lapačky zlikvidoval i Kousalovu tutovku a tým podržel.

Domácí zmar pokračoval v prostřední části. V oslabení pláchl do brejku hradecký Zachar a ač hákovaný, tak v pádu dokázal prostrčit puk mezi Frodlovy betony – 0:3.

V pokračující přesilovce dobře vystřelil Stříteský, kotouč přeletěl gólmana, domácí už už zvedali ruce, ale jeden z obránců puk ještě stihl vyhodit. Gólu se domácí nedočkali ani když na Mazance najížděl Budík, zkusil kličku do bekhendu, jenže byl zasažen a v pádu natlačil gólmana do posunuté branky. Sudí však po ani po konzultaci s videem gól neuznali.

Štěstí Indiánům prostě nepřálo. V 33. minutě sice zněla gólová znělka, Gulaš z otočky už Mazance překonal, ale puk se od vzdálenější tyčky odrazil zpět k brankáři. A v závěru druhé třetiny v další hradecké přesilovce čtyři na tři pak Blain po trefě pod horní tyč přidal čtvrtý gól – 0:4. Před pauzou ještě Plzeň riskla hru bez brankáře, ale ani v šesti neskórovala.

Frodla za stavu 0:4 vystřídal ve třetí části Pavlát, ale Hradec svůj luxusní náskok s přehledem bránil. Navíc hosté mohli přidat i další gól, Smoleňák však po pasu z dobré pozice mezi kruhy domácí branku přestřelil.

Škodováci se dočkali teprve v čase 46:37, kdy Straka našel přesně rozjetého Suchého a ten svůj brejk zakončil ranou k tyči. Obral tak Mazance o čisté konto, zvrat v utkání to však nepřineslo. Hradec už v klidu dotáhl zápas k výhře za tři body, které si v Plzni vybojoval poprvé po více než šesti letech.

Odčinit porážku mohou plzeňští Indiáni v pátek, kdy je čeká od 17.30 hodin zápas ve Vítkovicích.

Hlasy trenérů:

Jiří Hanzlík (HC Škoda Plzeň): „Utkání jsme začali docela slušně, ale dva rychlé góly soupeře nás zabili. Pro takto mladé mužstvo v takovéto sestavě, v níž nyní hrajeme, to bylo smrtelné. Následoval zmar a panika. Na našem herním projevu je absence tolika zkušených hráčů, s níž se nyní potýkáme, znát, ale to by nejspíš otřáslo i jinými týmy.”

David Kočí (Mountfield HK): „Jsme obrovsky spokojení se třemi body i naší hrou. Měli jsme dobrý pohyb a naše hra z něho plyne. Když ho máme, dostáváme se k pukům v útočnému pásmu, daří se nám forčekovat i nám vychází rozehrávka. Rozhodly také přesilové hry.“

HC Škoda Plzeň – Mountfield HK 1:4

Třetiny: 0:2, 0:2, 1:0. Branky a nahrávky: 47. Suchý (Straka, Eberle) – 4. Smoleňák (V. Růžička, Orsava), 11. Blain (Kelly Klíma), 26. M. Zachar (Koukal), 37. Blain (Lev, Orsava). Rozhodčí: Mrkva, Micka – Svoboda, Špringl. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:2.V oslabení: 0:1. Střely na branku: 22:28. Bez diváků.

HC Škoda Plzeň: Frodl (41. Pavlát) – L. Kaňák, Vráblík, V. Lang, Stříteský, Budík, Jiříček, Kvasnička – M. Lang, Kodýtek, Gulaš – Straka, Suchý, Eberle – Rob, Přikryl, Pour – Slanina, Malát. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Blain, F. Pavlík, R. Pilař, Čáp, Šalda, Gaspar – Kevin Klíma, Koukal, Orsava – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Cingel, Smoleňák – M. Zachar, Morong, Lev. Trenéři: Růžička starší, Branda a Kočí.