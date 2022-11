„Celý zápas jsme vlastně jen dotahovali, ale neměli jsme moc velkých šancí. Soupeř dobře bruslil, a když dal gól na 1:3, tak my to trošku neunesli a Písek si to už pohlídal. Kontaktní branku jsme bohužel nedali a oni (Písek) zaslouženě zvítězili,“ doplnil jednapadesátiletý kouč.

SHC Klatovy – IHC Králové Písek 1:3

Zdroj: SHC Klatovy

Třetiny: 0:0, 1:2, 0:1. Branky a nahrávky: 27. Kaiser (Houdek) – 25. Volf (Prášek), 39. Prášek (Matiášek, Hanus), 45. Novák (Matiášek, Volf). Rozhodčí: Jílek – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 5:4. Vyšší tresty: 2:0. Trestné minuty: 40:8. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 98. Sestava SHC Klatovy: Kolář (47. Mečl) – Kanta, Vajner, Zich, Brtník, Kovářík, Houdek – Kvasnička, Kaiser, Kolář – J. Roubal, Beníšek, Šeba – Beránek, Kosnar, Čech – Matoušek, Ženíšek. Trenér: Michal Straka. Sestava IHC Králové Písek: D. Novák (Kříž) – F. Novák, Kurfürst, Turek, Radoš, Hanus, Čančura – Hollar, Macháček, Hrakholski – Prášek, Brož, Koupal – Andrle, Volf, Matiášek – Bednařík, Novotný, Pouzar. Trenér: Tomáš Matušík.

Kompletní výsledky 9. kola západní skupiny (2. liga): HC Letci Letňany – HC Řisuty 12:2, HC Stadion Vrchlabí – HC Slovan Ústí nad Labem 7:5, HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Wikov Hronov 5:3, HC Děčín – HC Benátky nad Jizerou 4:2, HC Tábor – Mostečtí Lvi 7:2, HC Kobra Praha – Piráti Chomutov 6:4, SHC Klatovy – IHC Králové Písek 1:3, HC Stadion Cheb – HC Baník Příbram.

Program 10. kola skupiny západ (2. liga) – sobota 16.00: HC Baník Příbram – HC Benátky nad Jizerou, 17.00: IHC Králové Písek – HC Wikov Hronov, 17.30: Mostečtí Lvi – HC Slovan Ústí nad Labem, SHC Klatovy – HC Vlci Jablonec nad Nisou, 18.00: HC Kobra Praha – HC Letci Letňany, HC Tábor – HC Stadion Vrchlabí, HC Stadion Cheb – HC Děčín, 19.00: HC Řisuty – Piráti Chomutov.

Klatovské volejbalistky přivezly dva body, teď už se těší na domácí premiéru