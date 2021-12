Hosté skóre následně třemi góly otočili, a pak vedli ještě 4:3. V obou případech Klatovy ještě dokázaly reagovat. Na trefu Zídka z 53. minuty už ovšem nikoliv. Vítězství celku z hlavního města pak v čase 58:23 pojistil střelou do odkryté klatovské svatyně vyhlášený kanonýr Tondr.

„Vedli jsme 2:0, ale pak jsme hráli oslabení tři proti pěti i čtyři proti pěti a srovnalo se to. Za stavu 4:4 jsme tam měli dvě, možná tři tutovky, které jsme ovšem bohužel neproměnili a soupeř z protiútoku přidal pátý gól. Závěrečnou branku jsme pak inkasovali při hře bez brankáře. Je to škoda, ale v kombinované sestavě jsme podle mě odehráli slušný zápas,“ hodnotil duel ve videorozhovoru pro klubový facebook klatovský asistent Ivan Vlček.

Luby přejely Horažďovice. Sušice ztratila zápas s favoritem až v závěru

K napínavému utkání se vyjádřil i trenér Pražanů Miloslav Šeba. „Klatovům jsme měli co vracet. Doma jsme tehdy začali dobře, ale Klatovy nakonec vyhrály. Pořád s nimi bojujeme o top čtyřku,“ připomněl trenér pro klubový web poslední vzájemný zápas, ve kterém Kobra doma vedla 2:0, ale nakonec souboj s mladým klatovským výběrem prohrála. „Teď nám nevyšel začátek a prvních pět minut to vypadalo, jako bychom nebyli na place. Bylo to špatné. Pak jsme to zlepšili a dostali jsme se z toho. I když Klatovy následně srovnaly,“ ocenil Šeba.

„Bylo to hodně vyrovnané utkání, ale v proměňování šancí jsme byli šťastnější. Nedá se říct, že bychom to měli úplně pod kontrolou, ale v koncovce jsme byli lepší a to rozhodlo. Je pravda, že nás ve třetí třetině podržel gólman a dotáhli jsme to do vítězného konce. Jsou to pro nás důležité body. Hlavně v boji o čtyřku a také v tom, že jsme neztratili kontakt s Příbramí, se kterou máme stejný počet bodů,“ doplnil k hodnocení zápasu zkušený kormidelník.

SHC Klatovy – HC Kobra Praha 4:6

Třetiny: 2:2, 1:1, 1:3. Branky a nahrávky: 5. Marcel (Přikryl, Vajner), 9. Brtník (Přikryl), 34. Eret (Houdek, D. Roubal), 52. Eret (Přikryl) – 14. Heldák (Bříška), 15. Šteiner (Bříška, Ryzák), 31. Tondr (Heldák), 52. Ryzák (Bříška), 53. Zídek (Tondr, Heldák), 59. Tondr. Rozhodčí: Květoň – Rubáš, Kubíček. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 106. SHC Klatovy: Polívka (24. – 26. Pitel) – Kovářík, Sklenička, Vajner, J. Brtník, Houdek, Walter – D. Roubal, Kolář, Tulačka, Eret, Uhlík, Přikryl, J. Roubal, Morawetz, Kaiser, Marcel. Trenér: Michal Straka. HC Kobra Praha: Michajlov (Sochůrek) – Sťeiner, Knesl, Pelant, Holý, Ryzák, Janda – Heldák, Bříška, Petrov, Janča, Mucha, L. Tondr, D. Novák, Zídek, Petrák, Hlinka. Trenér: Miloslav Šeba.



Zdroj statistik: www.onlajny.cz a www.hokej.cz.

2. liga, skupina jih.Zdroj: hokej.cz

Z jihu Čech odjely s prázdnou. Volejbalistkám nefungoval zejména příjem