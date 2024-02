/LEDNÍ HOKEJ/ V neděli se na zimním stadionu v Klatovech odehrálo třinácté kolo Klatovské hokejové ligy (KTHL), a ten kdo na oba zápasy zavítal, rozhodně nelitoval. V prvním mači, který měl doslova všechno, Dynamo po skvělém výkonu zdolalo suverénní Gladiátory 6:4. Pro Gladiátory to byla první prohra po čtyřiadvaceti zápasech. Druhé utkání se stalo jednoznačnou záležitostí Kdyně, která přejela Malou Vísku B vysoko 9:0. Oba souboje třináctého kola odřídila čtveřice rozhodčích, která předvedla skvělý výkon, což ocenili všichni zúčastnění.

Hokejisté AHC Dynamo (na společném archivním snímku) jako první v historii Klatovské hokejové ligy porazili Gladiátory. Ti padli po 24 zápasech výher. | Foto: AHC Dynamo

AHC Dynamo – AHC Gladiators 6:4

Třetiny: 2:2, 2:1, 2:1. Branky a nahrávky: 3. Horák (Bauer, L. Václavovic), 11. Rychtařík, 24. Horák (Rychtařík, Rajšl), 28. Ferus (Bauer), 32. Horák (Rajšl, Ferus), 45. Bauer (technický gól - pozn.) - 1. D. Krásný (D. Václavovic), 11. D. Krásný (Benda), 30. Marek, 32. Šimek (Kouba), Rozhodčí: Mach, O. Kaiser – D. Kaiser, J. Brtník. Vyloučení: 3:4. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:1. Střely na branku: 19:33. Diváci: 29. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Dynamo: Štefl – Horák, Hejduk, Václavovic, Bauer, Rychtařík, Ferus, Rajšl, Janouškovec, Koutník. Sestava AHC Gladiators: Kisling – Kouba, Václavovic, Benda, O. Krásný, D. Krásný, M. Král, P. Král, Hrdina, Vladař, Pártl, Šimek, Marek.

Než se všichni stačili rozkoukat, tak skóre otevřel Dan Krásný. Jenomže záhy po chybě Kislinga vyrovnal Horák. Vedení Gladiátorům vrátil opět Dan Krásný, když se prosadil v předbrankovém prostoru. Jenže i tentokrát Dynamo bleskově odpovědělo - Kislinga mezi tyčemi prostřelil Rychtařík. Skóre se potom měnilo až ve 24. minutě, když se trefil Horák. O čtyři minuty později se po pasu Bauera prosadil Ferus, ale před pauzou Gladiátoři snižili, když brejk v oslabení proměnil Marek. Na začátku třetí třetiny se nad beton Štefla trefil Šimek. Následně se Gladiátoři hnali za vyrovnáním, ale naráželi na srdnatě bránící Dynamo, kterému se dařilo kouskovat hru a navíc mělo v zádech výborně chytajícího Štefla. V poslední minutě jel na prázdnou branku Bauer, ale byl faulován, a tak rozhodčí Dynamu přiznali technický gól, který dal výsledku konečnou podobu.

„Před zápasem jsme měli k dispozici velice silnou sestavu, ale bohužel v den utkání se dva kluci omluvili. Do zápasu jsme tak šli pouze v devíti lidech, zatímco Gladiátoři proti nám nastoupili v plné síle. I proto jsme trošku pozměnili taktiku, rozhodli jsme se hrát ze zabezpečené obrany a na brejky. A to nám přineslo ovoce. Musím všechny kluky pochválit, dřeli, makali a zejména ve třetí třetině, kdy nás Gladiátoři doslova mleli, jezdili po zadku. Celkově to byl velice pěkný zápas, který rozhodla naše větší produktivita po chybách soupeře a nakonec i skvěle zvládnutý taktický výkon ve třetí části hry. Jsme za vítězství rádi a snad jsme ukázali cestu ostatním týmům, jak Gladiátory konečně porazit," zhodnotil vítězný mač spokojený Rostislav Hejduk, opora Dynama.

Malá Víska B – HC Warriors Kdyně 0:9

Třetiny: 0:3, 0:0, 0:6. Branky a nahrávky: 9. Bednář (Novák, Sloup), 11. Bednář (Sloup), 15. Novák (Bednář), 31. Hána (Vísner), 36. Fišer, 37. Sloup (Dvořák), 38. Vísner (Bednář, Hána), 45. Sloup (Vísner), 45. Vísner (Hána). Rozhodčí: J. Brtník, D. Kaiser – O. Kaiser, Mach. Vyloučení: 3:4. Využití přesilových her: 0:2. Góly v oslabení: 0:1. Střely: 10:32. Diváci: 21. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava Malé Vísky B: Vodička – A. Presl, Valvoda, O. Pressl, Voráček, Pivoňka, Kuželík, Fait, Kosohorský, Novák. Sestava HC Warriors Kdyně: Sazama – Fišer, Novák, Steinbrücker, Bednář, Sloup, Vísner, Dvořák, Brejcha, Škarda, Hána.

Od úvodního vhazování byla lepší Kdyně, ale prosadila se až v deváté minutě, když přesilovku využil nahozením od modré čáry Bednář. Tentýž hráč se prosadil o dvě minuty později. Další přesilovku využila Kdyně v závěru úvodní periody, to se prosadil Novák. V 18. minutě zazvonila tyčka Sazamovy branky, to byla největší šance Malé Vísky v celém zápase. Branky pořádně začaly padat až ve třetí třetině, v úvodu posledního dějství se pod víko trefil Hána. Další branku vstřelil po samostatné akci Fišer a nedlouho na to se prosadil Sloup, jehož následoval i Vísner. Oba jmenovaní se prosadili také v poslední minutě zápasu.

„Výsledek 9:0 vypadá dobře, ale tak jednoduché to nebylo. Je ale pravda, že Malá Víska nám to dost zjednodušila, dalo by se říct, že si ten zápas prohrála sama. Hrála totiž tvrdě, nedisciplinovaně a my využívali přesilovky. Vítáme nazpátky po delší době gólmana Míru Sazamu a už vyhlížíme další zápasy, zejména ten s Gladiátory, které snad už konečně porazíme," přeje si kapitán hokejistů Warriors Kdyně David Dvořák.

Autoři: Martin Mangl, Martin Karlík

