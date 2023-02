„Všichni se už moc těšíme. Bude to něco jiného, taková příjemná změna," prohlásil klatovský trenér Michal Straka. „Sníh ani mráz mi nevadí, ale snad nebude pršet. To by byla velká komplikace," uvědomuje si zkušený kormidelník. Klatovští hokejisté půjdou do souboje s Chebem posílení o víkendovou výhru 5:3 s Jabloncem. Stadion naopak bude chtít odčinit porážku na ledě posledního Hronova (3:5). Jak třaskavé Winter Classic dopadne?