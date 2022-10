Hokejisté přivítají silné Kohouty. Můžeme je překvapit, míní kapitán Roubal

Inkasovaná branka ale jeho tým nepoložila. „Štěstí bylo, že jsme dokázali rychle srovnat a pak zaveleli k obratu. Do konce první třetiny jsme přidali další tři góly, a to bylo asi rozhodující pro další vývoj celého zápasu. Od poloviny utkání nás Kdyně neskutečně zatlačila, nicméně my to nějak ustáli a dokázali přidat ještě nějaké další branky,“ doplnil k hodnocení Hejduk a chválil soupeře, kvalitu dvanáctigólového utkání i pár rozhodčích, kteří zápas zvládli.

OKRESNÍ PŘEBOR: Poločas hrůzy! Trenér byl znechucen z výkonu některých svěřenců

A jak souboj dvou kvalitních mužstev hodnotili v táboře Kdyně? „Cítili jsme, že jsme na soupeře měli, ale v jeho prospěch rozhodla větší produktivita. Dynamo své šance proměňovalo, my jsme tak precizní v ofenzivě, respektive řešení situací ve finální fázi, bohužel nebyli. Možná nám chybělo také kousek štěstí,“ mínil po mači kdyňský hokejista David Dvořák. „Ale až budeme v plné sestavě, Dynamo určitě porazíme,“ dodává s úsměvem, ale odhodlaně.

HC Warriors Kdyně – AHC Dynamo 4:8

Třetiny: 1:4, 0:1, 3:3. Branky a nahrávky: 1. P. Voldán (Škarda), 40. P. Voldán, 43. Novák (P. Voldán), 44. Hána (Lagron) – 3. Sedláček, 3. Janouškovec (Sedláček), 5. Cingroš (Vísner), 9. Vísener (Rajšl), 19. Vísner, 33. Rychtařík (Sedláček), 33. Rychtařík (Vísner), 43. Rychtařík (Hejduk). Rozhodčí: Uldrych, Brtník. Vyloučení: 3:1. Využití přesilových her: 1:2. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 8. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava HC Warriors Kdyně: Fíroň – Novák, Dvořák, Škarda, P. Voldán, M. Voldán, Lagron, Veber, Hána, Vondraš, Steinbrucker. Sestava AHC Dynamo: Rada – Hejduk, Cingroš, Janouškovec, Rychtařík, Vísner, Bohuslav, Sedláček, Tochor, Beer, Rajšl, Kubát.

Druhý zápas mezi HC Čápi a HC West Indian 2018 byl na žádost Indiánů odložen. V příštím kole, které je na klatovském zimním stadionu na programu již v neděli, hostí Dynamo v souboji dvou stoprocentních týmů Gladiátory (od 18.00) a Kdyně změří síly s Indiány (hraje se v 19.40 hodin).

Autoři: Martin Mangl, Martin Karlík

OBRAZEM: Vachuška řídil posun na pozici lídra, béčko Hrádku přejelo Bolešiny