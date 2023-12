Klatovští hokejisté přitom vedli (před slušnou kulisou 250 diváků - pozn. autora) ve 22. minutě už 2:0. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, bohužel kvůli naší nedisciplinovanosti jsme polovinu první třetiny hráli v oslabení. I přes to jsme dokázali v oslabení skórovat a v dalším průběhu zápasu jsme byli lepším týmem," okomentoval pro Deník mladý hokejista Klatov Jan Brtník.

Hokejové drama v Klatovech pro sebe urvala Třemošná, rozhodla v závěru

Třemošná ovšem dokázala ještě do konce druhé třetiny vyrovnat. V čase 26:32 snížil Tomáš Blumentrit a o devět minut později srovnal skóre Adam Ženíšek. „Postupně se hra vyrovnala a byl to hokej nahoru dolů. Bohužel jsme v dalším průběhu zápasu nevyužili mnoho vyložených gólových situací a ze zápasu jsme odcházeli bez bodů," litoval Jan Brtník, který tak poukázal na třetí třetinu, která vyšla lépe hostům, především pak její koncovka.

„Začátek zápasu, ostatně jako obvykle, nám moc nevyšel. Klatovy hrály tvrdě a důrazně. Měli jsme s tím v první třetině veliké problémy," přiznal v hodnocení zápasu pro Plzeňský deník třemošenský hokejista Martin Muchka.

Fanoušci HC Klatovy.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Do druhé třetiny jsme ale vstoupili lépe a vyrovnali stav zápasu. Byli jsme pak lepším týmem. Pomohlo k tomu i to, že Klatovy hrály hodně nedisciplinovaně a měli jsme tak hodně přesilovek. Domácím se ještě povedlo ve třetí periodě vyrovnat, ale my jsme nakonec právě v závěru vstřelili vítězný gól v přesilovce. Zároveň gólman Štekr podal výborný výkon a i díky němu jsme zapas dotáhli do vítězného konce," mohl být spokojený Martin Muchka, střelec rozhodující branky Meteoru. Klatovští hokejisté stráví přelom roku na čtvrtém místě, Meteor je s náskokem šesti bodu na třetí příčce. I nadále vedou Rebelové z Nejdku.

HC Klatovy - HC Meteor Třemošná 3:5

Třetiny: 1:0, 1:2, 1:3. Branky a nahrávky: 15. Babka (Jan Brtník, Balín), 22. Kuželík z trestného střílení 54. Vizinger (Topinka, Hrach) – 27. Blumentrit (Šucha, Ženíšek), 36. Ženíšek (Blumentrit), 53. Ženíšek (Michel), 59. Muchka (Michel), 60. Michel (Muchka). Rozhodčí: Turhobr, Schmiedt, Moravec. Vyloučení: 11:10. Vyšší tresty: 2:3. Trestné minuty: 43:57. Využití přesilových her: 0:3. Góly v oslabení: 1:1. Diváci: 250. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava HC Klatovy: Jiří Brtník (Rückl) - Hochman, Rajal, Valečka, Jan Brtník, Topinka, Babka, Grosskopf, Čuban, Kuželík, Pitel, Vizinger, Kaiser, Balín, Hrach. Sestava HC Meteor Třemošná: Štekr - Soukup, Blumentrit, Muchka, Beer, Jánský, Šibra, Smejkal, Mainer, Michel, Vágner, Šucha, Ženíšek.

