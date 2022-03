Díky hubenému zisku zůstala Plzeň na čtvrté příčce, když třetí je nově díky lepšímu skóre Sparta, která vyválčila tři body ve Zlíně. Mimo elitní čtyřku naopak po debaklu na jihu Čech vypadly Pardubice.

Zápas v brněnské aréně se přitom pro Indiány vyvíjel slibně. Kometa byla sice aktivnější, ale ztroskotávala na brankáři Pavlátovi. Ten tým podržel i v nejkritičtější chvíli, kdy vychytal trestné střílení v podání brněnského střelce Muellera.

V první třetině tak gól nepadl, zato v té druhé viděli diváci hned čtyři – po dvou na obou stranách.

Kometa měla dál více ze hry, ale neskórovala a dostala lekci.

Po Dzierkalsově pobídce prostřelil brankáře Tomka mladý obránce Kremláček a slavil první gól v seniorské extralize. Domácí pak sice měli dlouhou přesilovku, ale ani půlminutovou převahu pět na tři, ani klasickou výhodu pět na čtyři nevyužili. A měli i štěstí, protože bránící Indiáni se dvakrát utrhli do brejku, jenže Schleiss a po něm Kodýtek v nájezdech na Tomka nevyzráli.

To vyšlo až v 36. minutě. Kodýtek udržel puk v útočném pásmu, přikopl ho ještě Schleissovi a ten ranou otřenou o tyč zvýšil na 2:0 pro Plzeň.

Jenže domácí bleskově odpověděli, když po 15 sekundách se průstřelem od modré prosadil Holland. Snížení Kometu nakoplo a Škodovka byla znovu pod tlakem. Pokus o vyhození puku zachytil Šik, natáhl si Pavláta a pod jeho betonem srovnal na 2:2.

Domácí pak v úvodu třetí dvacetiminutovky dovršili obrat, když po rychlém průniku pálil z levého kruhu přesně Holík. S Plzní to nevypadalo dobře, ale v čase 47:28 se po kombinaci prosadil nekrytý Malát a boj pokračoval. Obrovskou šanci spálil plzeňský Blomstrand. Hosté měli v závěru ještě přesilovku, ale zápas nerozhodli. A to ani v prodloužení, kam si zbytek výhody přenesli. V penaltovém rozstřelu prokázali pevnější nervy domácí a urvali druhý bod.

Hlasy trenérů

Jiří Kalous (Brno): „Já jsem samozřejmě rád za vítězství, byť jsme si hodně přáli, aby bylo tříbodové. V první třetině jsme měli několik šancí, kdy jsme mohli odskočit do vedení. Paradoxně opak se stal pravdou a po našich chybách jsme se dostali do dvoubrankové ztráty. Strašně důležité bylo pro psychiku týmu, že po druhé brance jsme hned další střídání vstřelili kontaktní gól. Kluci dál dřeli a z 0:2 jsme se dokonce dostali do vedení 3:2. Bohužel jsme pak udělali chybu v defenzivě, kdy jsme soupeři dovolili vyrovnat. V závěru bylo důležité, že jsme ubránili oslabení na konci třetí části a na začátku prodloužení, a to díky nesmírné obětavosti a nasazení všech hráčů. Nakonec to týmu přineslo odměnu a bereme alespoň dva body.“

Václav Baďouček (Plzeň): „My jsme čekali od Komety velký tlak, protože jsme věděli, že bude chtít zlomit nevydařenou sérii. Podařilo se nám ho v první třetině eliminovat. I druhá část začala náporem Brna. Ustáli jsme i oslabení a paradoxně v tu chvíli se zápas začal otáčet. V oslabení jsme měli dva samostatné nájezdy, bohužel jsme je neproměnili, pak jsme ovšem odskočili na 2:0. Hrozně mě mrzí, že zase přišla naše tradiční dvouminutovka, kdy jsme soupeři dovolili vyrovnat. Nakonec musím klukům poděkovat, že byť jsme začali prohrávat, tak se s tím poprali a vyrovnali jsme. Bohužel v prodloužení jsme měli šance, které nedopadly dobře a nájezdy už nemá cenu z naší strany komentovat.“

KOMETA BRNO – ŠKODA PLZEŇ 4:3 sn

Třetiny: 0:0, 2:2, 1:1 – 0:0. Branky a nahrávky: 36. R. Holland (Vincour), 37. Šik, 44. P. Holík (P. Mueller, Tansey), rozh. náj. Krištof – 29. Kremláček (Dzierkals), 36. Schleiss (Kodýtek, Kaňák), 48. Malát (Dzierkals, M. Lang). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Onráček, Axman. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5450.

Brno: Tomek – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Fajmon, L. Doudera – Vincour, Krištof, P. Mueller – Zaťovič, P. Holík, L. Horký – Kollár, A. Zbořil, T. Šoustal – Dočekal, Rákos, Šik. Trenéři: Kalous, Zábranský a Horáček.

Plzeň: Pavlát – Kaňák, Čerešňák, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl, Kvasnička – Suchý, Kodýtek, Schleiss – Blomstrand, G. Thorell, F. Přikryl – M. Lang, Malát, Dzierkals – Adamec, D. Soukup, Dvořák. Trenéři: Baďouček, Říha mladší a Vlasák.