„V roce 2020 nám covid zrušil mistrovství do 18 let a teď se nedohrál ani juniorský šampionát. Pro nás z ročníku 2002 tím nejspíš padla poslední šance, což bolí,“ přiznal Sebastián Malát. „Organizátoři hrubě podcenili anticovidová opatření. Třeba na hotelu, kde jsme bydleli, běžel normální provoz a dostávali se sem i lidé, kteří neměli s turnajem nic společného,“ potvrdil v médiích propírané skutečnosti 19letý klatovský rodák, který svůj talent obrušuje léta ve Škodě Plzeň.

A hned druhý den po příletu ze zámoří si také Malát spravil chuť v dresu plzeňské juniorky, když dvěma góly přispěl k vítěznému obratu v utkání s vrstevníky z Litvínova.

Při návratu domů byla česká výprava spolu s členy ruského týmu vykázaná z letadla a odlet musela odložit. Důvodem bylo nepřístojné chování mladíků v šedých mikinách, které měli na sobě hráči obou zmíněných celků. Tak kdo skandál způsobil?

My jsme v tom byli nevinně. Rusáci nastoupili do letadla troufám si říct podnapilí a hodně hlasití. Někdo z cestujících to nahlásil letuškám s tím, že to dělají kluci v šedých mikinách. Ty jsme měli také, takže přes zdlouhavá vyjednávání jsme museli letadlo opustit stejně jako Rusové a domů jsme letěli až další den.

Covid ovlivňoval šampionát už před jeho začátkem. Český tým přišel o přípravné zápasy a konečná nominace se dělala od stolu. To asi nebylo příjemné.

Finální zúžení kádru provázelo velké napětí. Ukázat jsme se mohli jen na tréninku a nikdo nevěděl, na koho trenéři ukáží a poletí domů. Skutečně nic příjemného.

Navíc hned v úvodním zápase s Kanadou, který Češi prohráli 3:6, se zranil jeden z lídrů a váš plzeňský parťák obránce David Jiříček.

Další smůla. David, jak je zvyklý a jak to skvěle umí, chtěl vystoupit proti soupeři, jenže kanadský útočník se ho nejspíš lekl, trochu mu cukl a trefil mu koleno. Nešťastná věc. Tím jsme přišli o našeho nejlepšího beka a vůbec klíčového hráče. O to víc jsme se museli semknout a hrát i pro Davida.

Jenže ani ve druhém utkání s Němci se český výběr výhry nedočkal.

Myslím, že jsme v tom zápase měli opticky mírně navrch. Jenže nutno uznat, že v určitých pasážích nás Němci přehrávali a potom v prodloužení dosáhli na vítězství. Škoda, utkání s takovým soupeřem bychom asi měli zvládat.

A pak přišel překvapivě předčasný konec turnaje.

Ačkoliv přibýval počet pozitivních hráčů napříč týmy, tak jsme si vůbec nepřipouštěli, že by se šampionát nedohrál. A zpráva nás také všechny zasáhla. Ten den jsme se už předtím dozvěděli, že nám kvůli jednomu pozitivnímu hráči kontumovali zápas s Finy a k tomu ještě tohle. Cítili jsme hlavně smutek.

Co říkáte na myšlenku, že by se juniorský šampionát mohl odehrát v náhradním termínu v létě?

Těžká otázka. Jasněji by mohlo být do konce ledna, kdy by mělo padnout nějaké konkrétní rozhodnutí. V létě běží v klubech kondiční příprava a do toho by se muselo vpašovat soustředění dvacítky na ledě, sehrát nějaké přípravné zápasy. Což moc reálně nevidím.

Jako člen áčka Indiánů můžete zasáhnout už do čtvrtečního třaskavého souboje s hradeckým Mountfieldem. Jste připravený?

Stále sice vstřebávám dopad rychlé změny časového pásma, ale každý den se cítím líp a líp. O mé nominaci na zápas s Hradcem se rozhodne až ráno před utkáním, ale budu jen rád, když nastoupím. Bude to šlágr kola a doma chceme vyhrát.

