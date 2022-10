„Zápas jsme nezačali ideálně, první třetina nebyla z naší strany moc dobrá. Ve druhé části jsme dali kontaktní gól na 3:2, a měli i další šance, ze kterých jsme mohli vyrovnat. Ale příležitosti jsme bohužel neproměnili a pak dostali čtvrtou branku. Nicméně následně jsme měli přesilovku, ze které se ale nakonec stalo oslabení ve třech, my dostali pátý gól, a to definitivně rozhodlo. Tam se lámal chleba. Třetí třetina už se vlastně jen dohrávala,“ hodnotil pro Deník prohrané venkovní utkání zkušený klatovský trenér Michal Straka.

7. kolo: Mostečtí Lvi – SHC Klatovy 7:4

Zdroj: facebook Mostečtí Lvi

Třetiny: 3:1, 2:1, 2:2. Branky a nahrávky: 4. Procházka (Kroupa, Kýhos), 9. Procházka (Kýhos, Steinocher), 15. Procházka (Kýhos, Kroupa), 26. Böhm (Drašar, Písařík), 38. Smolka (Urbánek, Procházka), 43. Procházka (Kýhos), 50. Drašar (Böhm, Havlůj) - 6. Beránek (Kolář, J. Roubal), 22. Kaiser (Ženíšek, Kvasnička), 45. Kvasnička (Kosnar, Pánek), 58. Čech (Kaiser, Beníšek). Rozhodčí: Glanc - Hlinka, Motl. Vyloučení: 6:4 + Steinocher (Most) 5 minut + do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Využití přesilových her: 2:2. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 254. Sestava Mostečtí Lvi: Hosnedl (Kubík) - Urbánek, Havlůj, Steinocher, Kroupa, Fučík, Šesták, Hofmann - Drašar, Písařík, Böhm - Smolka, Kýhos, Procházka – Urban, Kysela, Mical. Trenéři: Vladimír Kýhos starší, Petr Rosol. Sestava SHC Klatovy: Bočan (Mečl) - Zich, Vajner, Pánek, Kovářík, Vitaloš, Houdek - J. Roubal, Kolář, Beránek - Kosnar, Čech, Kaiser - Ženíšek, Kvasnička, Beníšek. Trenér: Michal Straka.

Ostatní výsledky 7. kola západní konference (2. liga): Piráti Chomutov – HC Stadion Cheb 2:1, HC Benátky nad Jizerou – HC Letci Letňany 4:9, HC Slovan Ústí nad Labem – HC Vlci Jablonec nad Nisou 6:1, HC Wikov Hronov – HC Stadion Vrchlabí 1:9, IHC Králové Písek – HC Tábor 2:5, HC Baník Příbram – HC Kobra Praha 5:0, HC Řisuty – HC Děčín 2:3 po prodloužení.

Program 8. kola skupiny Západ (2. liga) – sobota 17.00: HC Letci Letňany – HC Baník Příbram, HC Slovan Ústí nad Labem – IHC Králové Písek, HC Wikov Hronov – HC Tábor, 17.30: Piráti Chomutov – HC Benátky nad Jizerou, 18.00: HC Řisuty – Mostečtí Lvi, HC Stadion Vrchlabí – SHC Klatovy, HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Stadion Cheb, HC Děčín – HC Kobra Praha.

