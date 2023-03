„Nám už v uvozovkách o nic nešlo, ale mrzí mě, jak k tomu naši kluci přistoupili. Vždycky hrajeme o vítězství a mně přijde, že jim je úplně jedno, že prohrají," pálil kouč ostře do členů vlastního kádru po víkendové blamáži s WIKOVEM.

„Za naší generace se tohle nedělo. I když se nám nedařilo, vždycky jsme do toho dali maximum. Šli se na led porvat o výsledek, seřezat se. Tohle mi u hráčů prostě chybí, tohle v sobě oni nemají," lamentoval Straka.

Béčko hokejových Klatov je v semifinále, rozhodlo infarktové prodloužení

Ten moc dobře ví, že pokud jeho tým do derniéry letošního ročníku nedá sto procent, zakončí špatnou sezonu dalším průšvihem. „Děčín hraje vlastně úplně o všechno, o účast v předkole play-off. A my? Sice je to náš poslední zápas sezony, ale jestli budeme hrát tak jako o víkendu s Hronovem, dostaneme jich doma deset," tuší kouč hokejových Klatov. Seberou členové jeho party zbytky fyzických i psychických sil, dokáží Děčín na domácím ledě skolit a rozloučí se s fanoušky výhrou? Kolem osmé večerní by mělo být jasněji.

Středeční program (2. liga, skupina západ)



Nadstavba A - 17.30: Piráti Chomutov - HC Baník Příbram, 18.00: HC Letci Letňany - Mostečtí Lvi, HC Tábor - HC Slovan Ústí nad Labem, HC Stadion Vrchlabí - HC Kobra Praha, nadstavba B - 18.00: HC Benátky nad Jizerou - HC Stadion Cheb, HC WIKOV Hronov - HC Řisuty, SHC Klatovy - HC Děčín, IHC Králové Písek - HC Vlci Jablonec nad Nisou.

Jim je úplně jedno, že prohrají, tepal rozčílený trenér Straka do svých svěřenců