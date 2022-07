Jeho svěřenci mají nyní zrovna chvíli volna, znovu se sejdou až v pondělí 25. července. To už ovšem na ledě. „V prvních třech týdnech této fáze přípravy budeme jenom trénovat. Pomaličku se do toho budeme dostávat a zvyšovat dávky. První přípravné utkání sehrajeme 16. srpna, ale větší nápor na hráče bude až na konci srpna a v září, kdy hrajeme více přípravných zápasů. Závěr srpna tak už bude náročnější,“ vypočítává Straka. O změnách v kádru zatím mluvit příliš nechtěl. „To se uvidí až později, až vyjedeme na led. Kádr budeme ladit až během přípravných zápasů,“ vysvětlil.

Hokejisté SHC Klatovy mají teď po suché přípravě volno. Na led vyjedou v pondělí 25. července, kdy odstartují druhou část letní přípravy.Zdroj: Jindřich Schovanec

Na novou sezonu, která oproti předchozím ročníkům doznala výrazných změn, se už zkušený trenér těší. Kvituje, že se druhá liga rozdělila do dvou konferencí. Jeho družina bude nastupovat v té západní, kde změří síly s patnácti týmy, včetně Chomutova, Vrchlabí, ale také ex-prvoligového Ústí nad Labem.

Nová sezona se kvapem blíží. Hokejové Klatovy zahájily prodej permanentek

A také s Buldoky z Řisut, kteří vloni sice ze druhé ligy sestoupili, ale po odstoupení Nové Paky od ní koupili licenci. „Je to jedině dobře, my jsme vlastně byli pro tento systém. Myslím si, že to bude hodně kvalitní soutěž, těžší soupeři, skvělí hráči. Domnívám si, že i pro oko diváka bude blížící se sezona zajímavější. Uvidí v akci více týmů včetně Ústí nad Labem nebo mužstev z Krkonoš. Bude to úplně jiné než dřív, kdy jsme byli v osmičlenné skupině a soupeři se velmi často opakovali,“ míní Straka, jehož tým čeká v přípravě hned osm soubojů.

Ten první proti Písku, poslední proti Chebu. Zpestřením bude mezinárodní souboj s německým týmem EHF Passau Black Hawks.

Osm přípravných zápasů. Klatovští hokejisté změří síly i s německým týmem