Hostům se skvěle vydařil vstup do zápasu, když prakticky ze tří střel na branku vstřelili tři góly. Klatovy byly pak sice více na puku, v koncovce se jim však nedařilo. Řisuty navíc mohly ještě navýšit již tak pohodlné skóre z rychlých brejků, ale Polívka už za svá záda další puk nepustil.

Řisuty měly na začátku druhé třetiny přesilovku, při níž pořádně provětraly klatovského gólmana Polívku, který podržel domácí tým několika dobrými zákroky. Poté se hrálo prakticky jen na hostující branku. Domácí tým přidal v bruslení a pořádně zatápěl soupeřově obraně. Dlouhou dobou se ale Klatovští nemohli prosadit, i když stále střelecky zaměstnávali gólmana Stahla.

Klatovy doma nestačily na Řisuty a padly 3:4.Zdroj: archiv Deníku

Až ke konci druhé části zavezl Procházka kotouč do útočného pásma, rozdal jej a následně se vrátil zpět ke klatovskému útočníkovi, který ho poslal z levého kruhu nekompromisně do šibenice. Vzápětí navíc Klatovští přidali další gól. Po závaru před brankou to už vypadalo, že se domácím nepodaří dotlačit kotouč do klece, ale David Roubal nakonec byl dostatečně důrazný, aby dostal puk do hostující svatyně.

Klatovy doma nestačily na Řisuty a padly 3:4.Zdroj: archiv Deníku

Zatímco Klatovy přesilovku na začátku třetí části neproměnily, i když pořádně větraly gólmana Stahla, hosté stejnou možností nepohrdli. Keszi zůstal osamocen před brankou a po rychlé přihrávce trefil přesně volný kus branky. Následně se hra vyrovnala a Řisuty v klidu držely dvougólový náskok.

Zvýšit navíc mohl hostující vedení Petr Patyk, který ale neproměnil nařízené trestné střílení, když ho vychytal gólman Polívka. Udeřilo naopak na druhé straně, kde se po levé straně prohnal Josef Roubal, jeho střela zápěstím se štěstím prošla přes lapačku gólmana až do sítě Buldoků. V závěru domácí tým zkusil hru v power-play, ale Řisuty s vypětím všech náskok už udržely.

SHC Klatovy – TJ HC Řisuty 3:4

Třetiny: 0:3, 2:0, 1:1. Branky a nahrávky: 40. Procházka (Eret, Houdek), 40. D. Roubal (J. Roubal, Houfek), 55. J. Roubal (Kovářík, Eret) – 2. Patyk (Keszi), 4. Janeček (Havlůj), 6. Řepka (Čermák, Fortelka), 48. Keszi (Rendla, Potěchin). Rozhodčí: Květoň – Tvrdík, Charvát. Vyloučení: 7:4.



SHC Klatovy: Polívka – Kovářík, Houfek, Sklenička, Houdek, Sysel, Walter – Fořt, Beránek, Josef Roubal, Morawetz, Koláč, Tulačka, Eret, Uhlík, Kaiser, David Roubal, Reitspies, Procházka.

TJ HC Řisuty: Stahl – Matula, Potěchin, Flachs, Kučera, Řepka, Zich, Malovický – Patyk, Fortelka, Janeček, Formánek, Čermák, Havlůj, Keszi, Výrut, Rendla.