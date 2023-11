Hokejista Mužík vstřelil za Spartu první gól. Mám velkou radost, řekl

Na začátku listopadu po letech strávených na severu Evropy přijal dvaadvacetiletý hokejista Radek Mužík novou výzvu. Do konce sezony se upsal pražské Spartě. A v nedělním utkání 22. kola Tipsport extraligy vstřelil v dresu Pražanů první branku. Odchovanec klatovského hokeje na ledě Liberce vyrovnal na konci druhé třetiny na 4:4, a to dokonce ve vlastním oslabení, když vykoupal mladého domácího gólmana Daniela Krále. Sparta utkání v tygří aréně Tygrů nakonec vyhrála 5:4 a připsala si do tabulky další tři body. I díky skvělému výkonu Mužíka.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hokejista Radek Mužík (uprostřed). | Foto: HC Sparta Praha