Po pěti letech strávených ve Švédsku a Finsku se hokejista Radek Mužík vrací do Česka. Ale nikoliv do Plzně, kde prožil úspěšné roky v mládeži Škodovky. Dvaadvacetiletý odchovanec klatovského hokeje se stal posilou pražské Sparty, kde podepsal smlouvu do konce sezony s opcí. A už ve čtvrtek se Mužík hlásil na prvním tréninku týmu z hlavního města.

Hokejista Radek Mužík posílil Spartu Praha. | Foto: HC Sparta Praha

„David Vitouch kvůli zranění nedohrál zápas v Pardubicích a bude chybět delší dobu. Provází nás i nějaká další zranění. I proto jsme se spolu s trenéry rozhodli rozšířit, a ještě více zkvalitnit náš kádr,“ uvedl pro klubový web pražské Sparty šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek. „Radek Mužík nám do kádru typově skvěle zapadá. Je to urostlý mladý hráč, který má ve svých dvaadvaceti letech za sebou pět sezon v náročných severských ligách. Očekáváme od něj důraz v předbrankovém prostoru i mimo něj,“ doplnil Divíšek.

A Radek Mužík? Ten se po konci ve finské Tappaře, kam zamířil po působení ve švédském Örebru, už těší na působení v nejvyšší české soutěži těší. „Těším se ohromně. Extraliga se hrozně zvedla, navíc jdu do jednoho z nejlepších týmů v Česku. Popravdě netuším, co od extraligy čekat, protože jsem ji přece jen nikdy nehrál. Bude to ale zajímavá a nová zkušenost,“ svěřil se pro web Sparty.

Hokejista Radek Mužík na čtvrtečním tréninku.Zdroj: HC Sparta Praha

Ještě netuší, jestli v dresu Pražanů nastoupí v pátek proti Kladnu, anebo v neděli proti Plzni. „V Tappaře jsem byl ještě v pondělí na ledě, takže jsem připravený naskočit kdykoliv. Kdybych ale hrál poprvé až v neděli proti Plzni, bylo by to hodně kuriózní,“ culí se. „Znám z Plzně skoro všechny, mám tam spoustu kamarádů, takže by to byla zajímavá premiéra,“ dodal Radek Mužík.

