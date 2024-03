Minulou sobotu se na zimním stadionu v Klatovech uzavřela třetí čtvrtina letošního ročníku Klatovské hokejové ligy. V prvním zápase přestříleli Gladiátoři svého soupeře ze Kdyně. Po dvou třetinách to pro Warriors vypadalo na pořádný debakl, ale ve třetí části hry Kdyně pořádně zabrala a nakonec utkání zdramatizovala. Ve druhém zápase se Čápi konečně dočkali vítězství, když přejeli béčko Malé Vísky jednoznačně 8:2.

Lední hokej, ilustrační snímek. | Foto: ČTK

HC Warriors Kdyně – AHC Gladiators 5:9

Třetiny: 0:3, 1:5, 4:1. Branky a nahrávky: 22. Dvořák (Škarda), 32. Bednář (Dvořák), 32. Sloup (Steinbrücker), 35. Novák (Vísner, Škarda), 40. Bednář (Dvořák) – 8. D. Krásný (Hejduk), 10. D. Krásný, 11. Benda (O. Krásný), 27. Benda (D. Krásný), 27. Benda, 29. Benda (Václavovic), 29. Václavovic (Pártl), 30. O. Krásný, 45. D. Krásný (Benda) Rozhodčí: Lukeš, Trefanec. Vyloučení: 2:2. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:1. Střely na branku: 25:28. Diváci: 20. Aréna: zímní stadion Klatovy. Sestava HC Warriors Kdyně: Sazama – Dvořák, Hána, Novák, Steinbrücker, Vísner, Bednář, Sloup, Škarda, Tochor, Šach. Sestava AHC Gladiators: Kisling – Václavovic, Benda, D. Krásný, Kouba, P. Král, Pártl, Hrdina, Vladař, O. Krásný, Hejduk.

Úvod zápasu byl vyrovnaný, a tak se skóre měnilo až v osmé minutě, kdy se prosadil Dan Krásný. Tentýž hráč se vyznamenal také o dvě minuty později, minutu na to se trefil i další kanonýr Benda a bylo to již o tři branky. Kdyně se kýženého snížení dočkala ve dvaadvacáté minutě, když Kislingovi propadlo do sítě nahození kapitána soupeře Davida Dvořáka. O pět minutu později Sazama podcenil nahození Bendy a Gladiátoři vedli opět o tři branky. Tentýž hráč kdyňského brankáře propálil také o pár vteřin později.

O dvě minuty déle se prosadil opět Benda, na jeho trefu za chvíli navázal Václavovic a vypadlo to na kdyňský debakl. Do poslední třetiny vstoupila Kdyně parádně, nejprve se nad lapačku Kislinga trefil šikula Bednář a pak využil přesilovku Sloup. O tři minuty později se parádní ranou trefil Novák. Pět minut před koncem se trefil Bednář a schylovalo se k dramatu. Kdyně se nadále snažila, ale Gladiátoři už změnu skóre nepřipustili, naopak v samém závěru se do opuštěné svatyně trefil produktivní Dan Krásný. Gladiátoři tak vyhráli 9:5.

Malá Víska B – HC Čápi 2:8

Třetiny: 0:3, 1:2, 1:3. Branky a nahrávky: 18. Voráček (Valvoda mladší), 42. Kašpar (Voráček) – 6. Mazanec (M. Toman), 8. Křepel (Uhlík), 11. Mazanec (Novák), 24. Bauer (Matějka), 30. Peksa (M. Toman, Novák), 31. Peksa, 34. Vopalecký (M. Toman), 37. Mazanec (Novák). Rozhodčí: Trefanec, Kolář. Vyloučení: 3:1. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 16:28. Diváci: 8. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava Malé Vísky B: Sika – Janoušek, Kašpar, Lincmajer, Voráček, Pivoňka, Valvoda, Rendl, Huspeka, Unzeitig, Valvoda starší. Sestava HC Čápi: Homolka – Peksa, Farný, Mazanec, Novák, Muchna, D. Toman, M. Toman, Vopalecký, Křepel, Uhlík, Matějka, Bauer.

Čápi do utkání vstoupili velmi dobře a za svoji aktivitu byli odměněni úvodním gólem, když se prosadil Mazanec a odstartoval svůj velký večer. O dvě minuty déle se svou pověstnou ranou pod víko trefil Křepel. Za Malou Vísku vystrčil růžky Kašpar, ale Homolka byl pozorný. Na druhé straně pak přesně dorážel Mazanec. Z kraje prostřední periody se prosadil šikula Voráček. O šest minut později ukázal svůj hokejový um legendární Bauer, který si projel před Siku. Na první pokus sice neuspěl, ale záhy složil reparát a Čápi vedli znovu o tři branky.

Těsně před koncem se prosadil také střelecký fantom sezony Peksa. Tento hráč v úvodu poslední časti ujel všem a nadvakrát prostřelil Siku. Ve čtyřiatřicáté minutě projel útočným pásmem Vopalecký a nedal Sikovi šanci. O tři minuty později bylo v táboře Čápů opět veselo, když hattrick dokonal Mazanec. Poslední gólový zápis obstarala Malá Víska a byla to akce hodna nominace na zlatou helmu - Kašpar udělal tři stahovačky a pak prostřelil Homolku.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

