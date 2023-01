FOTO: Smáli jsme se, že už neumíme slavit, pravil bezchybný gólman Kolář

Dohrávka 7. kola KTHL: AHC Dynamo – HC Čápi 2:4

„Soupeř nás hned na začátku zaskočil, brzy nám dal branku, skvěle mu po celý zápas chytal gólman a nakonec zvítězil zcela zaslouženě. My podali hodně vlažný výkon, nemohli jsme se dostat do tempa. Gratuluji Čápům k zasloužené výhře," uvedl zklamaný hokejista AHC Dynamo Rostislav Hejduk.

Třetiny: 0:1, 1:2, 1:1. Branky a nahrávky: 17. Fait (Vísner), 44. Rajšl (Tochor) – 2. Harmady, 28. Vopalecký (Matějka), 30. Vopalecký, 45. Harmady. Rozhodčí: Jan Brtník, Jiří Brtník. Vyloučení: 1:5. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:1. Diváci: 16. Sestava AHC Dynamo: Válek – Hejduk, Janouškovec, Bělík, Pressl, Rajšl, Fait, Vísner, Smolík, Tochor, Procházka, Sedláček. Sestava HC Čápi: Homolka – V. Peksa, Farný, Mazanec, Bauer, Jindra, Vopalecký, Novák, Křepel, Matějka, Harmady, Uhlík, Moravčík, Jandík.

Jako první zahrozil hbitý Čáp Farný, ale jeho střela skončila na betonu Válka. O minutu později se Čápi dostali do vedení, když Válkovi propadlo nahození Harmadyho - nutno dodat, že gólman Dynama měl zakrytý výhled. Záhy mohl odpovědět Sedláček, ale jeho pokus zblokovala obrana Čápů. Tentýž hráč v páté minutě promáchl před prázdnou brankou, skóre tak zůstalo nezměněné.

A neměnilo se ani po dobré příležitosti v podobě přesilové hry, kterou favorizované, ale vlažně hrající Dynamo nevyužilo. Na druhé straně hledal Vopalecký svým pasem Matějku, ale ten kotouč nakonec nedostal. V první třetině byl k vidění velmi svižný hokej, ale oba gólmani už zůstali nepokořeni.

Na začátku druhé periody hrstka fanoušků Dynama v ochozech slavila. Vyrovnání favoritovi zařídil Fait, jenž překonal jinak skvěle chytající Homolku v kleci Čápů. To ovšem bylo po hříchu ze strany Dynama ve druhé třetině vše, pak již úřadovali pouze Čápi. Konkrétně Vopalecký, který nejprve dorazil za Válkovy zády vlastní pokus, a pak skóroval ve vlastním oslabení.

Ve třetí třetině se na branku čekalo až do konce. Jiskřičku naděje vykřesal pro Dynamo Rajšl, který ve 44. minutě tečoval střílenou pobídku Tochora. Dynamo to v závěru zkusilo bez brankáře, ale hra vabank se mu nevyplatila. Do prázdné klece totiž v úplném závěru upravil na konečných 4:2 z pohledu Čápů Harmady. Ti navýšili náskok na poslední Indiány už na čtyři body.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

