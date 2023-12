Převládají super pocity, vyhráli jsme, ale stále je na čem pracovat, ví kapitán

Čeští junioři si na hokejovém mistrovství světa do 20 let spravili chuť, když po úvodním debaklu od Slováků (2:6) přejeli nováčka elitní divize Norsko vysoko 8:1. Hattrickem se o to zasloužili kapitán Jiří Kulich a Eduard Šalé, o zbývající trefy národního týmu se postarali Aleš Čech s Matyášem Šapovalivem. Jediný gól seveřanů obstaral Casper Haugen.

Kapitán českého týmu do 20 let Jiří Kulich. | Foto: iihf.com

„Převládají v nus super pocity, vyhráli jsme, ale stále je na čem pracovat. Musíme si některé věci ukázat na videu a přepnout v hlavě. Turnaj jde rychle za sebou," řekl pro renomovaný portál hokej.cz kapitán české dvacítky Jiří Kulich, jenž poukázal na další zápas skupinové fáze, který juniory čeká už v pátek od sedmnácti hodin proti Spojeným státům americkým. Skvělý začátek, ale spousta vyloučených. Brtník: Bohužel jsme odcházeli bez bodů A to bude stoprocentně jiná káva, než proti Norům, kteří se po dobré úvodní třetině v zápase s Českem sesypali. „Začátek byl těžký. Norové velice dobře bruslí, hrají silově. Znovu jsme apelovali na disciplínu, ale měli jsme tři vyloučené hráče už v první třetině, z toho dva fauly byly v útočném pásmu. Jednalo se navíc o zbytečné fauly, které nemůžeme tolerovat. Takže po první třetině proběhla v kabině důrazná domluva," řekl stejnému webu trenér hokejové reprezentace do dvaceti let Patrik Augusta. Zdroj: Youtube I on se ale už upíná k pátečnímu zápasu s USA. „Herní plán teprve vymyslíme. Ovšem nejsem úplně zastáncem nasazování konkrétní lajny na konkrétní soupeře. Máme kvalitní hráče, kvalitní obránce. Občas je možné, že nasadíme lajnu podle potřeby. Ale nemyslím si, že budeme chtít Americe něco znechucovat. Musíme se starat o naši hru," hlásí Augusta. „Samozřejmě ji (hru) přizpůsobíme soupeři, ale chceme na kotouči hru tvořit. A když puk nebudeme mít, nesmíme dát Americe ani trochu prostoru," uvědomuje si kouč. Nejen Patrik Augusta, ale všichni čeští hokejisté by rádi navázali na poslední vzájemné utkání se Spojenými státy, které ve čtvrtfinále loňského MS v Edmontonu skončilo výhrou českého týmu 4:2. Dvacítka nabuzená senzační výhrou pak v semifinále porazila Švédsko (2:1 po prodloužení) a ve finále podlehla vysoce favorizované Kanadě 2:3 v prodloužení. A brala stříbro. Kopáček: Věříme, že v našich stopách půjdou hokejoví fanoušci z regionu

