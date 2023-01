Překvapení se nekonalo. Hokejové Luby trápily lídra krajské soutěže jen třetinu

Velmi náročná zkouška čekala v sobotu odpoledne na hokejisty lubského Startu. Nováček letošního ročníku áčkové skupiny krajské soutěže zajížděl v rámci 15. kola do Plzně, kde změřil síly s vedoucím Chotíkovem. Ten sice do zápasu nenastoupil v ideálním složení, ale roli papírového favorita nakonec potvrdil do posledního puntíku a Luby deklasoval vysoko 8:2.

TJ Start Luby (černo-červené dresy), ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku