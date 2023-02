Klatovy tak v sobotním utkání 7. kola nadstavby B letošního ročníku západní konference druhé ligy zdolaly domácí Hronov 3:2 a záchranu mají i nadále ve svých rukách. „Strašně cenné vítězství. Zaplať pánbůh za něj," ulevil si den po zápase v hodnocení pro Deník klatovský trenér Michal Straka. „Jinak to byl hodně vyrovnaný hokej, hrálo se důsledně, hlavně směrem do obran. Naštěstí se k nám v závěru přiklonilo štěstí a získali jsme nesmírně důležité tři body," oddechl si zkušený lodivod mladých hokejistů z Klatov.

Přitom po dvou třetinách jeho družina na Náchodsku prohrávalo 0:1, když se pouhých sedm sekund před druhou sirénou prosadil z mezikruží domácí útočník Norair Hovsepyan. Klatovští mladíci ale nepanikařili. „O přestávce jsme si ten inkasovaný gól malinko rozebrali, řekli jsme si, co bylo špatně a kluky jsme nabádali k tomu, aby dál hráli svoji hru, a že to tam určitě padne," prozradil Michal Straka část přestávkové rozpravy.

A stalo se. Západočeši dvěma slepenými góly skóre otočili, a i když Hronov pět minut před koncem třetí třetiny vyrovnal, tři body zůstaly v Klatovech.

„Už jsme se asi smiřovali s prodloužením, ale pak si puk výborně vyměnili Honza Walter s Pepínem Roubalem a padlo to tam. Kluky musím za výkon pochválit. Hráli zodpovědně, na ledě až na pár chyb plnili to, co jsme si řekli a odměnou nám jsou tři body, byť byly hodně šťastné," uznal kouč SHC. Další utkání hrají klatovští hokejisté ve středu od 18 hodin doma proti silnému Písku, lídrovi nadstavby B, který má zatím k postupu do předkola play-off nejblíže.

Bravo! Hokejisté vezou z Hronova tři body, v poslední minutě rozhodl Roubal