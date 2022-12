HC Slovan Ústí nad Labem - HC Stadion Cheb (na snímku hráči v modrých dresech) 6:1.Zdroj: facebook HC Stadion Cheb

„Hlavně od nás byly začátky první a druhé třetiny velmi laxní, vždycky jsme dostali při vstupu do třetiny gól. Sice jsme snížili, ale pak jsme dostali další branku, a to se pak do utkání se soupeřem, jakým je Ústí, těžko vrací,“ krčil kouč rameny. „Musíme si to nějakým způsobem rozebrat, promluvit si, přes svátky trošku potrénovat a pokusit se vrátit zpátky do formy, kterou jsme teď ve druhé části základní fáze měli,“ burcuje Nekvinda svoje svěřence.

Zdroj: HC Stadion Cheb

Ve zbývajících třech zápasech dlouhodobé části soutěže hraje Cheb doma proti Táboru, v Benátkách nad Jizerou a Klatovech. „My se pokusíme získat co nejvíce bodů, protože ať už to dopadne jakkoliv, v obou skupinách nadstavby nás nečeká nic jednoduchého. Hraje se tam znovu systémem každý s každým, a body se budou sbírat těžce,“ uvědomuje si trenér HC Stadion Cheb, který závěrem děkoval. „Chtěl bych poděkovat divákům, kteří podporují chebský hokej. Věřím, že byly zápasy, ve kterých se na naši hru dalo koukat. Moc si vážíme všech, kteří nám fandí, a děkujeme těm, kteří jezdí také na naše venkovní zápasy. To se moc často nevidí,“ dodává trenér Petr Nekvinda.

FOTO: Cheb inkasoval podruhé v řadě šest gólů, tentokrát na ledě Slovanu