A jak jsou aktuálně rozdány karty?

Plzeň je s 64 body v neúplné tabulce osmá, na čtvrtý Třinec ztrácela před přestávkou devět bodů a přímý postup do play-off z elitní čtyřky tak pro Indiány leží už jen v oblasti teorie. Naopak od předposledních Českých Budějovic je dělil polštář 13 bodů, takže předkolo play-off by jim utéct nemělo. „Když z předkola postoupíme do play-off, do čtvrtfinále, tak si myslím, že budeme spokojení,“ prohlásil před sezonou sportovní manažer Tomáš Vlasák.

V minulých dvou letech se totiž škodováci rvali o přímý postup, jenže vždy těsně neuspěli a pak hned v předkole vypadli s hůře postaveným soupeřem. Tenhle scénář na západě opakovat nechtějí. Navíc tým prošel v létě značnou obměnou a jen po dvou kolech nového ročníku se v Plzni měnili trenéři. Pod taktovkou kouče Petra Kořínka a generálního manažera Martina Straky se výkony stabilizovaly a po vítězné šňůře na přelomu listopadu a prosince se Indiáni dokonce protlačili do čtyřky. Jenže pak se nevyhnuli výpadkům, naposledy padli doma s Libercem a v pořadí klesli. Teď mají sedm kol k pozvednutí sebevědomí. „Do těch zápasů musíme jít už jako v play-off a sbírat každý bod,“ zdůraznil útočník Kryštof Hrabík, který minulý týden s Petrem Zámorským reprezentoval Česko na turnaji ve Švédsku.

Je tu však problém. Škodě bude chybět zraněný centr a nejproduktivnější hráč Petr Kodýtek (16 gólů +19 asistencí), u něhož není jisté, zda do aktuální sezony ještě vůbec zasáhne.

Program Škodovky:

46. kolo, středa 15. 2. (18.00): Kometa Brno – Škoda Plzeň

47., pátek 17. 2. (17.30): Škoda Plzeň – Kladno

48., neděle 19. 2. (16.00): Mountfield HK – Škoda Plzeň

49., pátek 24. 2. (17.30): Škoda Plzeň – Oceláři Třinec

50., neděle 26. 2. (15.30): Litvínov – Škoda Plzeň

51., pátek 3. 3. (18.00): Mladá Boleslav – Škoda Plzeň

52., neděle 5. 3. (16.30): Škoda Plzeň – České Budějovice