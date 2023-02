„Neskutečně důležité vítězství. Potřebovali jsme sice získat tři body a máme dva, ale jsme za ně moc rádi," říkal po zápase pro klubový web Lukáš Kaňák, který vstřelil svoji vůbec první branku po příchodu do Třince, a zrovna proti Plzni, která ho pro velký hokej de facto vychovala.

A na to vzrůstem malý zadák nezapomněl - branku v LOGSPEED CZ Aréně neslavil. „Měl jsem samozřejmě radost, že jsem dal gól, ale já jsem tady v Plzni vyrostl… proti bývalému týmu se góly neslaví, takhle to vnímám já," vysvětlil.

Lukáš Kaňák s pukem, kterým vstřelil první gól v dresu Ocelářů.Zdroj: HC Oceláři Třinec

Návrat na horký západočeský led plzeňské Škodovky si jinak velmi užil. „Bylo to příjemné a hlavně s příjemným koncem. Moc jsem nevěděl, co od toho čekat… ale viděl jsem tady v hledišti známé tváře, potkal jsem se s klukama z týmu a ještě vyhrál. Za mě to bylo úplně dokonalé," rozplýval se hokejista Kaňák.

Toho nepřekvapilo, že utkání, jímž si domácí Škodovka připomínala jubilejní desáté výročí od zisku jediného titulu v historii klubu, provázely emoce.

„V Plzni jsou emoce vždycky. Oběma týmům šlo o hodně, Plzeň slavila výročí od svého posledního titulu, chtěla vyhrát, to je jasné," doplnil zcela spokojený bek na závěr svého pozápasového povídání po výhře 5:4 po prodloužení.

