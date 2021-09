Pojď hrát hokej! Sušický oddíl zve budoucí hvězdy. Akce se koná i v Klatovech

Víkend bude na Klatovsku patřit lednímu hokeji. Alespoň v podání těch nejmenších nadějí. Koná se totiž celorepubliková akce Týden hokeje, série sportovních náborů pro děti ve věku od čtyř do osmi let a jejich rodiče, kterým se naskýtá jedinečná možnost seznámit se s hokejovým prostředí. Akce probíhá již od pondělí až do konce tohoto týdne a právě tento víkend zavítá také na území klatovského okresu.

V sobotu se od 13 hodin uskuteční na zimním stadionu v Klatovech a o den později také v Sušici (10 hodin). „V neděli budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. TJ Sušice, oddíl ledního hokeje ve spolupráci s Českým hokejem pořádá na zimním stadionu v Sušici akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy," zve na akci na zimním stadionu v Sušici Petr Mařík, předseda oddílu HC Vlci Sušice. Co všechno je potřeba si na akci přinést? „Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou," podotýká Petr Mařík. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit přímo na Petra Maříka na telefonním čísle 603 223 653 nebo e-mailu marik.sou@seznam.cz s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě. „Zároveň prosím sledujte aktuální proti epidemická opatření a přijďte na akci vybaveni v souladu s platnými nařízeními," upozorňuje předseda sušického oddílu. Více informací o akci v Klatovech najdete na stránkách www.hc-klatovy.cz, více o celorepublikovém projektu na webu www.pojdhrathokej.cz.