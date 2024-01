PODÍVEJTE SE: Týden hokeje v Klatovech sklidil úspěch, přišlo 24 malých dětí

/FOTOGALERIE/ Od 15. do 21. ledna se více než stovka klubů v České republice zapojila do oblíbené akce Týden hokeje, která se v tuzemsku v rámci projektu Pojď hrát hokej konala už poněkolikáté. Akci si nenechal ujít ani hokejový klub HC Klatovy, a to ve středu 17. ledna.

Týden hokeje, HC Klatovy (17. ledna 2024). | Foto: Jindřich Schovanec