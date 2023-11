/FOTO/ Parádní hokej v elektrizující atmosféře. Sobotní šlágr 8. kola společné hokejové ligy Plzeňského a Karlovarského kraje mezi Domažlicemi a hosty z Klatov měl všechno. Kulisu, emoce, ale i spoustu gólů. Z vítězství se nakonec radovali hokejisté HC Klatovy, kteří domácí Chody porazili 5:3 a posunuli se v neúplné tabulce už na druhé místo.

Krajská hokejová liga, 8. kolo: HC Domažlice (bílé dresy) - HC Klatovy (na snímku hokejisté v červených dresech) 3:5. | Foto: Jindřich Schovanec

„Od samého začátku byl cítit hodně ostrý zápas z obou stran. Opravdu to bylo jedno z nejpikantnějších utkání, které jsem v životě odehrál. Tento zápas měl pro fanoušky úplně všechno: tvrdost, góly, pěkné akce…," ilustroval klatovský hokejista Daniel Kaiser celkový dojem z víkendového střetnutí na Chodsku.

Krajská hokejová liga, 8. kolo: HC Domažlice - HC Klatovy 3:5.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Nejkrásnější bylo to, že jsme se semkli jako jeden tým, drželi spolu a všechno, co řekl trenér (Radek Kampf), jsme dodržovali. Myslím si, že hlavně díky tomu jsme v Domažlicích uspěli. Děkuji moc všem fanouškům za to, že nás jeli podpořit až do Domažlic, protože taková kulisa nám určitě vyhrála zápas. Jste skvělí, děkujeme," doplnil mladý hokejista z kádru HC Klatovy.

Zdroj: HC Klatovy

Klatovští hokejisté jsou v aktuální tabulce se ziskem šestnácti bodů na druhém místě, přičemž na první Rebely z Nejdku ztrácí čtyři body. Třetí je Třemošná, která má stejně bodů jako Klatovy, ale odložený zápas s Baníkem B k dobru.

HC Domažlice - HC Klatovy 3:5

Třetiny: 1:0, 1:3, 1:2. Branky a nahrávky: 5. Lenárd (Hruška, Špaček), 33. Baxa (Polata, Špaček), 59. Šeba – 30. Kuchárik (Topinka, Babka), 35. Čuban (Kuželík, Balák), 40. Balák (Hrach), 58. Balín (Čuban, Pitel), 60. Topinka (Babka). Rozhodčí: O. Kaiser - Schmiedt, Raška. Vyloučení: 8:5. Využití přesilových her: 0:2. Góly v oslabení: 0:1. Diváci: 115. Aréna: ZS Domažlice. Sestava HC Domažlice: Květoň (Janů) - Šperl, Pánek, Kulhánek, Sochor, Lenárd, Kubík, Špaček, Říha, Faschingbauer, Šíma, Šeba, Baxa, Jelínek, Polata, Hruška. Sestava HC Klatovy: Rückl - Rajal, Bouček, Valečka, Jan Brtník, Topinka, Balák, Babka, Grosskopf, Čuban, Kuželík, Pitel, Kuchárik, D. Kaiser, Balín, Hrach.

Ostatní výsledky 8. kola krajské ligy: HC Čerti Ostrov - HC Mariánské Lázně 4:7, TJ Apollo - HC Rebel Město Nejdek 1:9, HK Rokycany - HC Stadion Cheb B odloženo, HC Baník Sokolov B - HC Meteor Třemošná odloženo.

Následující program krajské ligy (9. kolo) - sobota 16.00: HC Meteor Třemošná - HC Čerti Ostrov, 17.00: HC Rebel Město Nejdek - HC Baník Sokolov B, 19.30: HC Mariánské Lázně - HC Domažlice, neděle 17.00: HC Stadion Cheb B - HC Apollo, 18.15: HC Klatovy - HK Rokycany.

Fanoušci Klatov v Domažlicích.Zdroj: Jindřich Schovanec

Kanadské bodování krajské ligy - TOP 5: 27 bodů - Tomáš Jakubal (Rebel Město Nejdek, 12+15), 22 bodů - Petr Račanský (Baník Sokolov B, 9+13), 21 bodů - Aleš Matoušek (HK Rokycany, 10+11), 19 bodů - Petr Vizinger (HC Klatovy, 11+8), Jakub Faschingbauer (HC Domažlice, 8+11).

Zdroj: Plzeňský svaz ledního hokeje

