/FOTOGALERIE, VIDEO/ Loňská sezona byla pro odchovance klatovského hokeje Lukáše Kaňáka jako jízda na horské dráze. Začal ji v plzeňské Škodovce, kde prožil mládežnická léta i drtivou část své kariéry mezi dospělými. Nejprve musel vstřebat brzkou výměnu trenérského štábu, a pak přišel další šok v podobně nečekaného trejdu do Třince, odkud naopak na západ Čech putoval zkušený obránce Jan Jaroměřský.

Podpisová akce s hokejistou Lukášem Kaňákem v Klatovech.

A jak sám na přelomu letošního ledna a února Lukáš Kaňák přiznal, výměna v posledních hodinách přestupního období ho překvapila. „Překvapila. Volal mi v agent v pět, že je něco na stole. Nebo ne na stole, ale že se něco takového může stát. V půl desáté mi potom volal sportovní manažer z Plzně, že je to hotové. Říkal ať se přijdu ráno rozloučit a večer se mám hlásit v Třinci. Byl to šok, bylo to na poslední chvíli, ale těším se na to," svěřil se tehdy 26letý zadák.

V červeném dresu Třince Kaňák odehrál včetně play-off dohromady sedmadvacet zápasů s bilancí tří branek a stejného počtu asistencí. A nakonec se společně se svými spoluhráči radoval z mistrovského titulu a zlatých medailí.

Podpisová akce s hokejistou Lukášem Kaňákem v Klatovech.

Obě cenné trofeje teď klatovský rodák přivezl do svého rodného města, v pondělí v prostorách nově otevřeného showroomu značky Škoda v Autocentru Šmucler rozdával úsměvy, podpisy a ochotně se fotil se svými malými i velkými fanoušky. V Klatovech si v pondělí odpoledne pro podpis s Lukášem Kaňákem přišly desítky dětí, mezi nimiž byli převážně také malí hokejisté.

Nechyběli ovšem ani dospělí, kteří mají z úspěchů Klatovana radost a jsou na něj náležitě pyšní. Pozornosti neušel ani klatovským hokejovým trenérům a hráčům, ale ani mladým hezkým fanynkám. Ty ale mají bohužel smůlu, jelikož hned na počátku setkání prozradil, že je již zadaný.

Kaňákův otec vede zimní stadion v Klatovech, ale nepříliš vysoký hokejista už si nedokázal vzpomenout, kdo koho na led přivedl. Začínal s bruslením již ve čtyřech letech, ale své začátky již zapomněl. Co ale nezapomněl, tak jsou jeho góly. „Já jich zase tolik nedávám, takže si pamatuji každý, který jsem dal,“ smál se během pondělního odpoledne.

Zdroj: DENÍK/Daniela Loudová

Mimochodem: Lukáš Kaňák získal s Třincem vloni titul, ale u Ocelářů už nepokračuje. Ze Slezska zamířil na Moravu a stal se jednou z mnoha posil organizace HC Kometa Brno. „Očekávám, že v Brně budeme vyhrávat a věřím, že se nám bude dařit stejně, jako se nám dařilo v Třinci," uvedl po příchodu.

