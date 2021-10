„Neplníme věci směrem dozadu a prakticky z každé akce dostaneme branku. Naopak vpředu si šance vytvoříme, ale nejsme schopní to tam nějakým způsobem dotlačit,“ krčil rameny Josef Roubal, jenž proti Písku zaznamenal hattrick, ale chyběla mu podobně produktivní podpora spoluhráčů. Ve středu klatovští hokejisté hostí od 18 hodin pražskou Kobru. Uspějí?

Druhou třetinu Západočeši vyhráli 3:2 a do závěrečné periody se tak šlo za nerozhodného stavu 4:4. Jenže v poslední dvacetiminutovce přišel kolaps – domácí Písek se prosadil ještš čtyřikrát a zvítězil 8:4.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.