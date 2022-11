Indiáni sice po 35. minutách vedli 2:0, jenže hosté ještě do konce druhé části srovnali. Ve třetí třetině pak padlo po gólu na každé straně a zápas se rozsekl teprve v nastaveném čase.

Sváteční střetnutí zahájila státní hymna, poté se jedenáctá Plzeň vrhla na soupeře z čela tabulky a hned ve druhé minutě slízla odměnu. Indiáni obrali hosty v jejich pásmu o puk, Houdek sice ještě minul, ale kotouč se odrazil k volnému Langovi, který trefoval odkrytou klec. Plzeň vedla a útočník slavil první gól v sezoně.

Škodovka i poté předváděla výborný výkon, a i když na střely vedli hosté, tak nebezpečnější situace musel hasit vítkovický gólman Stezka. „To se mi líbí,“ ozývali se diváci v ochozech.

Fanoušky ještě víc rozjařil závěr třetiny. Škodovka hrála přesilovku, Kaňák v časové tísni švihl u modré zápěstím a puk projel „pod ledem“ až do sítě. Do konce scházelo osm sekund.

Hned v úvodu druhé části pykali za zdržování naráz unikátně hráči z obou týmů. Plzeň navíc šla záhy poté do tří, ale ošemetnou situaci s přispěním brankáře Pavláta zvládla. Následně se znovu ujala režie zápasu, jenže třetí gól nepřidala, i když šance měla. A před druhou přestávkou hosté během chvíle srovnali na 2:2.

Plzeň to však nezlomilo, dál se drala za rozhodujícím gólem. A v 50. minutě také Malát v přesilovce strhl z dorážky znovu vedení na domácí stranu, jenže soupeř pár minut nato srovnal. Za Pavláta propadla Gewieseho bomba.

V prodloužení pak plzeňští trenéři sáhli k překvapivému tahu. Odvolali gólmana, v hledišti to údivem zahučelo, jenže risk vyšel. Domácí ve čtyřech sevřeli trio soupeře a parádní kombinaci zakončil Zámorský vítěznou ranou.

„Nechtěli jsme jít do nájezdů, které nám předtím několikrát nevyšly, takže jsme zvolili tohle řešení. A klaplo to,“ vysvětloval plzeňský trenér Petr Kořínek.

Tým chválil. „Začali jsme aktivně a po první třetině jsme vedli o dva góly. Špatná nebyla ani druhá perioda, jenže v závěru jsme si vybrali slabší chvilku a soupeř nás potrestal. Začínalo se odznova a věděli jsme, že to bude zase o jednom gólu. Ale i když jsme ho dali, tak jsme vedení neudrželi. Přesto ty dva body jsou pro nás cenné,“ zdůraznil kouč.

V neděli hraje Plzeň od 17.00 na ledě prvních Pardubic.

Hlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Zápas jsme začali aktivně, soupeře jsme napadali, hráli jsme tak, jak jsme si představovali a ke konci první třetiny jsme dokázali zvýšit na 2:0. Špatná nebyla ani druhá perioda, ale pak jsme měli nějaká oslabení, čímž jsme soupeře dostali na koně. Po kontaktní brance jsme přestali hrát a Vítkovičtí nás potrestali. O přestávce jsme nabádali hráče, že se začíná od znova, a že to bude o jedné brance. Tu jsme sice vstřelili, avšak krátce na to jsme opět inkasovali. Prodloužení je o štěstí. Odvolání gólmana nebyla spontánní akce. Víme, že při hře ve třech nemáme dlouhodobě dobrou bilanci a navíc se nám nevedou ani nájezdy. Proto jsme zariskovali a vyšlo to." “

Miloš Holaň (Vítkovice): „Na první branku jsme soupeři nahráli již na druhé minutě a poté jsme i naší nedisciplinovaností pustili Plzeň do dvougólového náskoku. Ačkoliv v tu chvíli asi moc lidí nevěřilo, že bychom se do zápasu mohli vrátit, tak kluci se semkli a utkání dovedli k remíze. Za to musím hráče pochválit. V prodloužení rozhodli domácí v situaci čtyři na tři, ale i tak chci znovu hráčům poděkovat. Máme nyní hodně zápasů venku, což stojí spoustu sil, navíc sestavu lepíme jak se dá, takže bod z Plzně je určitě hodně cenný. Tady se nikdy nehraje jednoduše.“

Škoda Plzeň - Vítkovice 4:3 ppp

Třetiny: 2:0, 0:2, 1:1 - 1:0. Branky a nahrávky: 2. Lang (Houdek), 20. Kaňák (Blomstrand, Malát), 50. Malát (Mertl, Kaňák), 63. Zámorský (Kodýtek) – 36. Fridrich (Lakatoš, J. Stehlík), 38. Raskob (Dej, Lindberg), 53. Gewiese (Krieger, Bukarts). Rozhodčí: Hribik, Ondráček – Malý, Gerát. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Střely na branku: 32:31. Diváci: 4 358.

Plzeň: Pavlát – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Vitaloš, Houdek, Kaňák, Kremláček – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – A. Dvořák, Mertl, Rekonen – Blomstrand, Malát, Lang – Soukup, Suchý, Bitten. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Vítkovice: Stezka – D. Krenželok, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Šlahař – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Dej, Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Trenéři: Holaň a Philipp.