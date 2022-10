Nájezdové vítězství tak nejspíš v tuhle chvíli udrželo trenéra Modrého na střídačce Motoru. Hokejovou legendu, která hráčskou dráhu uzavřela právě v Plzni, mělo po devíti porážkách v řadě zachránit jen vítězství.

Jenže odhodlání Motoru se začalo drolit už ve třetí minutě, kdy chyboval gólman Strmeň. Vyjel rozehrát za bránu, ale puk se od atakujícího Kodýtka odrazil ke Schleissovi, který v pádu trefil prázdnou klec.

Záhy mohli hosté po dalších zmatcích před Strmeněm přidat druhý gól, poskakující puk však domácí svatyni minul.

Plzeňští byli dál aktivnější. Nervózní Motor tak byl nejblíž srovnání paradoxně v oslabení. Na Pavláta najížděl Toman, ale gólman hostů včas švihl lapačkou. Škodovka nevyužila ani druhou přesilovku, jen Dvořák trefil horní tyčku.

Nápravu zařídil v 31. minutě Kodýtek, hrající v extralize 300. zápas. V početní výhodě zvýšil vedení Plzně na 2:0 a Indiáni byli na koni. Jenže v závěru třetiny hosté faulovali a slovo si vzal budějovický matador Pech. Zburcoval spoluhráče, v přesilovce snížil a Motor naskočil. Jen 41 sekund poté znovu Pech rozjel před Pavlátem kombinaci, Valský z úhlu srovnal a zápas získal nový náboj.

Jihočeši ještě víc šlápli na plyn, hosté však dobře bránili a hrozili z rychlých protiútoků. Jenže dominovali gólmani a zápas tak dospěl do prodloužení. V něm mohl rozhodnout Pech, ale zlomil hokejku. Chuť si spravil v nájezdech, kde na konci páté série jako jediný skóroval a zajistil Motoru druhý bod.

Druhou čtvrtinu základní části zahájí Plzeň znovu na ledě soupeře, a to v neděli v Olomouci. Zápas na Hané začíná v 17.00 hodin.

Hlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Použiji frázi, našli jsme cestu k vítězství. Ze začátku jsme byli pokleslí a za stavu 0:2 to pro nás nebylo jednoduché. Dokázali jsme ale srovnat a rozhodli jsme v penaltách, kde už je to hop nebo trop. Výhru trefil Lukáš Pech, jeden z lídrů týmu, který odvádí skvělou práci na ledě i v kabině. O ultimátu směrem k mé osobě mužstvo vědělo a myslím, že ho to vyburcovalo. Přišli za mnou kluci, kteří jsou polozranění, že půjdou hrát. Mužstvo ukázalo charakter."

Petr Kořínek (HC Škoda Plzeň): „Zápas nehodnotí lehce. Začali jsme dobře, dostali jsme se do vedení a i druhá třetina byla z naší strany výborná. Drželi jsme se v útočném pásmu, měli jsme šance a přidali jsme druhý gól. Ale udělali jsme hloupý faul, domácí z přesilovky snížili a pak vyrovnali. Ve třetí třetině se začínalo znovu od nuly. Bylo to nahoru – dolů. V prodloužení jsme nevyužili přečíslení tři na jednoho a nájezdy jsme opět nezvládli."

Č. Budějovice – Škoda Plzeň 3:2 sn.

Třetiny: 0:1, 2:1, 0:0 – 0:0. Branky a nahrávky: 37. Pech (Hanzl, Šenkeřík), 38. Valský (Pech), rozh. nájezd Pech– 3. Schleiss (Kodýtek), 31. Kodýtek (Rekonen, Zámorský). Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Rampír, Zíka. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Střely na branku: 39:38. Diváci: 5 306.

Č. Budějovice: Strmeň – Štencel, Vráblík, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík, Marcel – Dzierkals, Hanzl, Valský – Čachotský, Pech, Karabáček – Strnad, M. Toman, Tomeček – Přikryl, Koláček, Doležal – Vopelka. Trenéři: Modrý a Čermák.

Plzeň: Pavlát – Kaňák, Zámorský, Baránek, Vitaloš, Houdek, Kremláček – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Hrabík, Mertl, A. Dvořák – Blomstrand, Malát, Adamec – Lang, Soukup, Bitten. Trenéři: Kořínek a Bombic.