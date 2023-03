Hokejová Škodovka vedla v pátém zápase 3:0, ale senzace se nekonala. Tygři se ještě vzchopili, srovnali a v úvodu prodloužení trefil postup do čtvrtfinále Najman.

Adam Najman z Liberce střílí rozhodující gól v prodloužení. | Foto: Deník/ ČTK

Hokejisté Škody Plzeň podlehli v pátém zápase předkola extraligového play-off v Liberci tamním Tygrům po prodloužení 3:4, sérii prohráli 2:3 a sezona pro ně končí.

Přitom Indiáni byli v klíčovém duelu blízko senzaci. Po devíti minutách boje vedli nad favoritem na jeho ledě 3:0, jenže Tygři se ještě vzchopili, dotáhli zápas do prodloužení a v jeho úvodu pak Najman trefil postup. Ve čtvrtfinále se Liberec utká s hradeckým Mountfieldem.

Plzeňští bojovníci skvěle zvládli i předchozí čtvrté utkání, v němž výhrou v prodloužení odvrátili mečbol soupeře. A i do pátého zápasu vstoupili famózně.

Hráčům těsně před klíčovým soubojem v Liberci zabrnkala na nervy nefunkční časomíra, víc asi domácím. Když se po chvíli čekání začalo s ručním měřením, spustila Plzeň na soupeře gólovou smršť.

Nejistého brankáře Kváču překonal Mertl a na 2:0 po rychlém protiútoku zvýšil Schleiss. Hosté poté ještě nevyužili přesilovku, jen Pour trefil tyčku. Kváča přitom ztratil hokejku a už v pěti na pět ho překonal potřetí Bitten. Domácí byli zralí na ručník.

Jenže Kváča za stavu 0:3 zlikvidoval obrovskou šanci Schleisse v přečíslení dvou na jednoho, uklidnil se a Tygři vytáhli do protiofenzivy. Po mele před plzeňským gólmanem Pavlátem si volný puk našel Dlouhý, snížil a chvíli nato stejný hráč trefou do odkryté branky upravil skóre na 2:3.

Liberec ještě víc ožil, probrali se i diváci v hale a Pavlát se měl co ohánět.

Jestliže předtím vybočily dva zákroky, to když domácí Birner trefil ramenem do hlavy Piskáčka, a na opačné straně zase Houdek srazil jednoho z Tygrů, tak ve druhé periodě naopak plzeňský Holešinský férově odvolal faul soupeře.

Dominik Pavlát čelí v pátém zápase ataku Michala Bulíře z týmu Liberce.Zdroj: hcbilitygri.cz

Ovšem v čase 24:04 Pavláta z pravého kruhu propálil Rychlovský a bylo srovnáno. Tygří smečka cítila šanci, Balinskis v šanci přestřelil a Filippiho vychytal brankář hostů. Indiáni si nepomohli ani v přesilovce. Zahrozili až v 36. minutě, kdy Kváča neudržel puk, Suchého dorážku však zastavila tyčka.

Drama pokračovalo. Ve třetí třetině mohl rozhodnout Pour, bombou z mezikruží Kváču nepřekonal. Pavlát zase vychytal Birnerovu dorážku z hranice brankoviště a za stavu 3:3 tak následovalo prodloužení do rozhodnutí.

Už po 99 sekundách nastavení nasadil k brejku Najman, po nájezdu překonal Pavláta trefou mezi betony a dokonal obrat. Zatímco Liberecké ovládla postupová euforie, plzeňští hráči kousali hořké zklamání. Tygrům v sérii vzdorovali až do konce a chybělo málo, aby favorita zaskočili.

Hlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „Po třech gólech, které jsme inkasovali na začátku, jsme měli ještě spoustu času. Věřil jsem v sílu mužstva, už jsem tu na střídačce pár obratů zažil. Hodně nám pomohlo domácí prostředí. Respekt soupeři, který nám v celé sérii nedal kousek ledu zadarmo. Ještě větší respekt patří do kabiny našim hráčům za to, že to ze stavu 0:3 dokázali otočit.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Hodně nás to mrzí. Dobře jsme začali, dali tři góly a mohli přidat čtvrtý. Poté jsme ale dostali dva nešťastné góly. Soupeř se zvednul a po jeho vyrovnání to bylo o jednom gólu.“

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň 4:3 pp

5. zápas předkola play-off.

Branky a nahrávky: 14. A. Dlouhý (J. Šír, Průžek), 16. A. Dlouhý (J. Vlach, Kolmann), 25. Rychlovský (M. Ivan), 62. A. Najman (Flynn, Rychlovský) - 4. Mertl (Houdek), 6. Suchý (Schleiss), 9. Bitten (Rekonen, Zámorský). Rozhodčí: Kika, Pražák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5891. Konečný stav série: 3:2.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan - Ordoš, Filippi, Birner - Flynn, Bulíř, A. Najman - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír, Průžek. Trenér: P. Augusta.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Jaroměřský, Houdek - Pour, Suchý, Schleiss - Rekonen, Mertl, Holešinský - Adamec, Honejsek, M. Beránek - Blomstrand, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.