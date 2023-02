„Šanci na změnu jsem uvítal. Angažmá v Plzni beru jako velkou výzvu a nový impuls v kariéře,“ prohlásil v sezoně nejproduktivnější hráč Beranů, aktuálně sedmého celku Chance ligy (40 zápasů, 11 gólů + 18 asistencí).

Jak se váš příchod na západ Čech rodil?

Třicátého ledna se mi zničeho nic ozval ´Zámek´ (Petr Zámorský, odchovanec Zlína). Psal, jestli už jsem na cestě, jenže já vůbec netušil,o čem je řeč. Ten večer jsme hráli ve Vsetíně. ´Zámek´ mi pak řekl, že je možnost jít na zbytek sezony do Plzně. Tak jsme to začali řešit a na poslední chvíli to klaplo.

Lákal vás Petr Zámorský do Škodovky?

Ani moc nemusel. Nějaký přehled o extralize mám a vím, že Plzeň má kvalitní mužstvo, které se dlouhodobě drží v popředí soutěže.

Takže jste hned kývl?

Tři roky jsme ve Zlíně prohrávali. Loni se sestoupilo z extraligy a i další ročník se začal špatně, měnili se trenéři, super chlapi, kteří kvůli nám museli skončit. Fanoušci nám nepovedené výkony dávali sežrat, což na mě doléhalo, a hokej mi nepřinášel radost ani chuť do hry. Navíc jsem měl být lídrem týmu, což také úplně neplatilo. Takže šanci na změnu jsem uvítal.

Berany však opouštíte ve chvíli, kdy se tým zvedá a začíná se třeba blýskat na lepší časy. Nelitujete?

Je fakt, že poslední měsíc se tu udělala super práce. Zavládlo maximální soustředění od tréninků až po zápasy. Chvíli to trvalo a teď se to začalo otáčet. Sedlo si to v lajnách, v zápasech jsme byli silnější, dominantnější a s každou výhrou roste i sebevědomí. Udělala se nebývalá vítězná šňůra, nálada v týmu je super, ale jak jsem řekl, já změnu potřeboval.

Nepřemlouvali vás ve Zlíně, abyste zůstal?

Ne. I oni viděli, jak se v tom plácám. Sice jsem netlačil na to, že bych chtěl jednoznačně odejít, ale cítil jsem, že nehraji, jak bych měl. A to poslední dvě sezony. Zažil jsem neúspěchy, kterým se nepovedlo zabránit, takže po vzájemné a naprosto přátelské domluvě jsme se rozloučili.

Je to povzbuzení, být zase součástí extraligového týmu?

Rozhodně. Na prvním tréninku v Plzni jsem měl tolik energie jako předtím už dlouho ne. A věřím, že mi tenhle prvotní zápal vydrží. Hokej mám rád a příchod do Škodovky beru s pokorou jako velkou výzvu. Těším se na to, co přijde.

Už jste stihl s trenérem Petrem Kořínkem probrat, co od vás očekává: Kam s vámi počítá v sestavě?

S trenéry jsem mluvil zatím jen krátce, ale to ještě přijde. Chci se postupně rozkoukat, týmu co nejvíce pomoct, jedno jestli na centru, nebo na křídle. Chci vyhrávat a mít z hokeje zase dobrý pocit.

První zápas v novém dresu vás čeká v pátek v Karlových Varech. Jaké to bude?

Energie má rychlý tým, ale tím, že se základní část blíží ke konci a jde o každý bod, tak neočekávám, že by to bylo tak rozlétané, jak předtím některé zápasy ve Varech byly. Sám jsem zvědavý. Rok jsem sice extraligu nehrál, ale obavy z toho nemám. Věřím, že po pár kolech se do toho dostanu a budu odvádět to, co se ode mne bude chtít.

Brzy uplyne deset let od památné finálové série mezi Plzní a Zlínem, kterou ve prospěch Škodovky v čele s kapitánem Martinem Strakou zlomil až sedmý duel. Jak na bitvy o titul vzpomínáte?

Ne moc dobře. Měl jsem sice možná životní formu, jenže v semifinále jsem si urval rameno a finálovým bojům jsem jen přihlížel. Takže ještě s dalšími marody, Márou Melenovským, Petrem Holíkem a Pavlem Kubišem, jsme jezdili do Plzně podpořit tým alespoň z tribuny. Jinak jsou to ale neskutečné vzpomínky.

V čem konkrétně?

Narazila na sebe dvě neskutečně silná mužstva. Tehdy to vyšlo Plzni, za rok zase nám, to play-off jsem už odehrál celé. A asi to dopadlo, jak mělo. Jak Martin Straka, tak Čája (zlínský kapitán Petr Čajánek) přivezli domů mistrovský pohár. Spíš je smutné, jak to potom s hokejem ve Zlíně v dalších letech dopadlo. Mrzí mě to, teď se však chci soustředit na Plzeň.

Kam až to může Škodovka dotáhnout v téhle sezoně?

Martin Straka umí mužstvo neskutečně nakopnout, takže úplně kamkoliv. Týmy jsou vyrovnané, budou rozhodovat maličkosti, aktuální forma i zdravotní stav, a proto já tyhle predikce rád nemám. Ale vím, že Plzeň je sakra dobrý tým a na úspěch má.

Do Plzně se vrátí Lev, potvrdilo vedení hokejové Škodovky