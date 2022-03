Poslední výsledky Sušické ligy: Old stars – Hrádek 10:5, Týnec – Old stars 4:8, Hrádek – Otavstroj 5:8, Stavební – Petrovice 1:13, Stavební – Týnec 1:6, Petrovice – Hrádek 16:3. Nejbližší program soutěže – úterý 20.30: Týnec – Otavstroj, středa 20.15: Old stars – Petrovice, čtvrtek 20.30: Hrádek – Stavební. Aktuální tabulka: 1. Old stars (126:53, 30 bodů), 2. Petrovice (137:81, 19 bodů), 3. Týnec (84:66, 18 bodů), 4. Otavstroj (112:119, 13 bodů), 5. Hrádek (78:127, 10 bodů), 6. Stavební (53:144, 8 bodů).

Věřím, že jsme dobře připraveni a budeme z toho těžit celé jaro, přeje si ´Ševa´