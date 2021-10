Třetiny: 0:3, 1:2, 2:4. Branky a nahrávky: 21. J. Roubal (Houfek, Přikryl), 48. Eret (Procházka, Přikryl), 59. Uhlík (D. Roubal, Tulačka) – 1. Bříška (Ryzák, Šteiner), 3. Novák (Brož, Havrda), 12. Havrda (Knesl, Novák), 33. Bříška (Ryzák), 35. Bříška (Ryzák, L.Tondr), 53. Brož (Novák), 56. Šteiner (Šťastný, L.Tondr), 58. Šťastný (Bříška, Knesl), 60. Zídek (Holý, Šteiner). Rozhodčí: Jílek – Rubáš, Tuháček. Vyloučení: 6:6 + Ryzák (Kobra) osobní trest do konce utkání. Využití: 0:4. Diváci: 170. SHC Klatovy: Polívka (Brtník) – Kremláček, Houfek, Sklenička, Kovářík, Sysel, Walter – Uhlík, Kaiser, J. Roubal, Kolda, Tulačka, Beránek, Eret, Kolář, Malát, D. Roubal, Přikryl, Procházka. Trenér: Michal Straka. HC Kobra Praha: Sochůrek (Ondrík) – Šteiner, Knesl, Pelant, Holý, Ryzák, Procházka, Ženíšek – Heldák, Zídek, Šťastný, Brož, Novák, Bříška, Petrák, Havrda, L. Tondr, Janča. Trenér: Miloslav Šeba.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.