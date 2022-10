To Pirátům se dařilo o poznání lépe. Tým okolo zkušeného kapitána – čtyřiačtyřicetiletého veterána Viktora Hübla - vyhrál hned osm zápasů, jednou prohrál v prodloužení (na ledě Ústí nad Labem) a pouze jednou vyšel zkrátka úplně (v Litoměřicích padl 2:4). V chomutovské ROCKNET aréně půjde o střet zkušeného mužstva s průměrným věkem 26 let proti mladíkům z Klatov, kdy nejstarším borcům (David Roubal, Jakub Sysel) je pouhých 24 let. Zápas začíná v 17.30 hodin a klatovské mužstvo v něm povede kapitán Josef Roubal.

