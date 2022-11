Opravdový trénink, kopec zábavy a mraky zážitků. Jedenáctý Týden hokeje je tady!

Od 21. do 27. listopadu se na více než 150 stadionech v České republice uskuteční jedenáctý Týden hokeje, v rámci kterého si děti budou moci vyzkoušet, jaké je to být hokejistkou či hokejistou. Do unikátní akce, kterou pořádají jednotlivé kluby ve spolupráci s Českým hokejem, se již tradičně zapojí také oddíl ledního hokeje HC Vlci Sušice. Na sušickém zimním stadionu se trénink určený primárně pro děti ve věku od 4 do 8 let a jejich rodiče, koná již v úterý 22. listopadu 2022 od 16.30 hodin.

Týden hokeje v Sušici, 25. ledna 2022. | Foto: Petra Maříková