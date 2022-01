Každý hráč si musí sáhnout do svědomí, zlobil se Vlček po zkratu s Pískem

Prosincové výsledky: Stavební – Týnec 1:5, Petrovice – Hrádek 4:4, Týnec – Otavstroj 9:3, Old stars – Petrovice 9:1, Hrádek – Stavební 5:3, odložená utkání: Hrádek – Otavstroj, Stavební – Petrovice, Otavstroj – Old stars.



Nejbližší program (leden 2022)

4. ledna 20.30: Hrádek – Týnec, 5. ledna 20.15: Old stars – Stavební, 6. ledna 20.30: Otavstroj – Petrovice, 11. ledna 20.30: Týnec – Petrovice, 12. ledna 20.15: Stavební – Otavstroj, 13. ledna 20.30: Hrádek – Old stars, 18. ledna 20.30: Old stars – Týnec, 19. ledna 20.15: Otavstroj – Hrádek, 20. ledna 20.30: Petrovice – Stavební, 25. ledna 20.30: Týnec – Stavební, 26. ledna 20.15: Hrádek – Petrovice, 27. ledna 20.30: Old stars – Otavstroj.



Aktuální tabulka: 1. Old stars (79:23, 18 bodů), 2. Týnec (59:30, 14 bodů), 3. Hrádek (46:51, 8 bodů), 4. Petrovice (46:51, 5 bodů), 5. Otavstroj (45:59, 5 bodů), 6. Stavební (21:82, 0 bodů).



Kanadské bodování: 1. Richard Pitel (Old stars, 14+10, 24 bodů), 2. Jáchym Ptašnik (Hrádek, 14+8, 22 bodů), 3. Zdeněk Koryťák (Old stars, 8+14, 22 bodů), 4. Josef Heřman (Týnec, 10+8, 18 bodů), 5. Petr Lemberger (Otavstroj, 9+9, 18 bodů), 6. Tomáš Marný (Otavstroj, 13+4, 17 bodů), 7. Michal Holík (Petrovice, 12+4, 16 bodů), 8. Jiří Beneš (Old stars, 4+12, 16 bodů), 9. Petr Kocek (Týnec, 13+2, 15 bodů), 10. Martin Ludvík (Old stars, 8+7, 15 bodů).



Více informací o Sušické lize hokeje najdete na webových stránkách www.susickaligahokeje.wbs.cz. Stačí kliknout na odkaz ZDE.

