HC Warriors Kdyně – AHC Dynamo 3:6

„Kdyně hrála de facto na domácí půdě, takže se na nás chtěla vytáhnout a do zápasu vstoupila s velkým nadšením. My jsme v první třetině dvakrát prohrávali, ale pokaždé dokázali stav ještě do první přestávky srovnat. Byl to trošku tvrdší zápas, hodně vyrovnaný. V náš prospěch rozhodla lepší efektivita v zakončení. Chtěl bych pochválit všechny kluky obou týmů, díky nimž se jednalo o velice kvalitní utkání," uvedl Rostislav Hejduk z týmu AHC Dynamo.