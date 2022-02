Odplata vyšla jen z části. Hokejisté vybojovali proti druhému Baníku pouze bod

Dotáhli duel do prodloužení a z ledu neodcházeli s prázdnou. Lepší než drátem do oka, dalo by se říct. Jenže bod za porážku 1:2 po samostatných nájezdech ze sobotního utkání 36. kola proti vysoce favorizovanému Baníku Příbram je pro hokejisty druholigových Klatov málo.

Klatovští hokejisté (na archivním snímku hráči v červeném) podlehli Příbrami 1:2 po samostatných nájezdech. | Foto: Jindřich Schovanec

I proto, že Havlíčkův Brod, držitel klíčové čtvrté pozice pro postup do play-off, vyhrál v souběžně hraném utkání ve Slaném proti domácím Buldokům z Řisut 7:4 a zase Západočechům o kousek utekl. Hokejisté plánují odvetu. Nesmíme nic podcenit, uvědomuje si šutér Baníku Klatovské borce poslal v sobotu do vedení už v 7. minutě hbitý útočník Petr Eret. Nejproduktivnější hráč Klatov využil asistence Josefa Roubala a zaznamenal jubilejní šedesátý kanadský bod v letošní sezoně. Jenomže za Baník vyrovnal na konci první třetiny Pinkas a začínalo se zase od nuly. Klatovští hokejisté (archivní snímek).Zdroj: Jindřich Schovanec Přes dvě stovky diváků ovšem po zbytek hrací doby včetně prodloužení už branku nevidělo, a tak o osudu utkání musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich byli o něco málo úspěšnější hosté, kteří tak ukořistili druhý bonusový bod navíc. V příštím kole čeká svěřence trenéra Michala Straky veledůležitý souboj na ledě Chebu. Hraje se ve středu od 18 hodin. SHC Klatovy - HC Baník Příbram 1:2 po samostatných nájezdech



Třetiny: 1:1, 0:0, 0:0 – 0:0. Branky a nahrávky: 7. Eret (J. Roubal) – 19. Pinkas (Bečvář, Tlačil), rozhodující nájezd proměnil Josefus. Rozhodčí: Šperl – Sýkora, Tuháček. Vyloučení: 6:6. Využití přesilových her: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 206. Nejlepší hráči: Tulačka – Pinkas. SHC Klatovy: Polívka (Jiří Brtník) – Jan Brtník, Sysel, Moravec, Houfek, Kovařík, Walter, Houdek – Kolda, D. Roubal, Kosnar, Tulačka, Kaiser, Eret, Uhlík, Morawetz, J. Roubal, Matoušek. Trenér: Michal Straka. HC Baník Příbram: Jiroušek (Šorf) – Malý, Vinš, Hlaváček, Havlín, Jelínek, Zdeněk – Kraus, Rohlík, Tlačil, Chlouba, Káník, Josefus, Pinkas, Furch, Panna, Bečvář, Gengel, Seniov. Trenér: Pavel Marek. VIDEO: Společně pro play-off! Tři soupeři, ale pouze jedno postupové místo